Буковель засипало снігом: рятувальники попередили про небезпеку (відео)

На популярному курорті Буковель у Карпатах випав сніг. Очевидці показують у соцмережах пейзажі після нічного снігопаду.

Снігопад у Буковелі зафіксували на горі п'ятого підйомника та на сусідніх локаціях, а також у прилеглих курортах, повідомляє Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".

Лижні траси ще не придатні для спусків, але сезон катання на лижах уже не за горами.

Тим часом рятувальники попереджають туристів і місцевих жителів про погіршення погодних умов.

Зокрема 29 і 30 жовтня в Карпатах очікуються небезпечні пориви вітру до 17–22 метрів на секунду, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

"Якщо ви плануєте похід у гори, будьте максимально обережні. Сильний вітер створює підвищений ризик падіння дерев, погіршує видимість і значно ускладнює пересування гірськими маршрутами", — попереджають рятувальники.

