Буковель засыпало снегом: спасатели предупредили об опасности (видео)

На популярном курорте Буковель в Карпатах выпал снег. Очевидцы показывают в соцсетиях пейзажи после ночного снегопада.

Снегопад в Буковеле зафиксировали на горе пятого подъемника и на соседних локациях, а также в близлежащих курортах, сообщает Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7".

Лыжные трассы еще не пригодны для спусков, но сезон катания на лыжах уже не за горами.

Тем временем спасатели предупреждают туристов и местных жителей об ухудшении погодных условий.

В частности 29 и 30 октября в Карпатах ожидаются опасные порывы ветра до 17–22 метров в секунду, объявлен I уровень опасности (желтый).

"Если вы планируете поход в горы, будьте максимально осторожны. Сильный ветер создает повышенный риск падения деревьев, ухудшает видимость и значительно усложняет передвижение по горным маршрутам", – предупреждают спасатели.

Еще в августе адвокат Сергей Касянчук снял в Буковеле видео о мобилизации в Украине, в котором рассказал, что на курорт доезжают только мужчины с бронированием или отсрочкой. По словам адвоката, на пути из Киева в Карпаты всех останавливают на блокпостах, и мужчины без отсрочки очень рискуют.

Напомним, ИИ обнаружил на снимках с БпЛА мужчину, давно пропавшего в горах.

Также сообщалось, что в горах нашли дом украинской бабушки, которая живет сама среди леса.