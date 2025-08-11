"Всех останавливают": адвокат выехал в Буковель и заявил, что туда можно добраться только с бронью (видео)

Адвокат Сергей Касянчук снял в Буковеле видео о мобилизации в Украине, в котором рассказал, что на курорт доезжают только мужчины с бронированием или отсрочкой. По словам адвоката, на пути из Киева в Карпаты всех останавливают на блокпостах, и мужчины без отсрочки очень рискуют.

Related video

В опубликованном 10 августа видео на канале primus_partners в TikTok Сергей Касянчук рассказывает, что приехал в Буковель на выходные. Он говорит, что ехал из Киева через Житомир, Ровно, Дубно, Тернополь и Ивано-Франковск.

"Было несколько блокпостов, то есть если вы без отсрочки хотите сюда ехать, я думаю, что вы не доедете, потому что всех останавливают", — говорит Касянчук.

Адвокат добавляет, что автомобили останавливают правоохранители, и сразу после этого подходят сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Да оно немножечко неправильно. Вы же понимаете: тот, кто остановил вас, должен предъявить соответствующее основание, и общаться с вами. То есть сотрудник ТЦК здесь ни при чем", — отмечает юрист.

По словам Сергея Касянчука, если военно-учетные документы в порядке, есть бронирование или отсрочка, мужчины показывают их и проезжают дальше. Однако те, кто не имеют таких документов, "очень сильно рискуют".

"Здесь, конечно, прикольно, но просто так без какой-то страховки сюда ехать я вам совсем не советую, потому что можете банально не доехать", — предупреждает адвокат.

Сам Касянчук не уточняет, есть ли у него отсрочка или бронирование от мобилизации.

Напомним, в октябре 2024 года житомирский адвокат Сергей Касянчук заявлял, что представители ТЦК сломали ему ключицу во время силовой мобилизации. Пресс-секретарь полиции Житомирской области Иванна Силецкая на запрос журналистов ТСН отвечала, что по обращению адвоката открыто уголовное производство.

Адвокат Роман Кичко 29 июля рассказывал об изменениях условий получения брони от мобилизации, которые предлагают внести в законодательство в Верховной Раде. Законопроект №13335 в случае принятия позволит брать на работу граждан, нарушивших правила воинского учета, и предоставлять им бронирование.