"Всіх спиняють": адвокат виїхав у Буковель і заявив, що туди можна дістатися лише з бронню (відео)

Адвокат Сергій Касянчук зняв у Буковелі відео про мобілізацію в Україні, в якому розповів, що на курорт доїжджають лише чоловіки з бронюванням чи відстрочкою. За словами адвоката, на шляху з Києва до Карпат усіх зупиняють на блокпостах, і чоловіки без відстрочки дуже ризикують.

В опублікованому 10 серпня відео на каналі primus_partners у TikTok Сергій Касянчук розповідає, що приїхав у Буковель на вихідні. Він говорить, що їхав з Києва через Житомир, Рівне, Дубно, Тернопіль й Івано-Франківськ.

"Було декілька блокпостів, тобто якщо ви без відстрочки хочете сюди їхати, я думаю, що ви не доїдете, тому що всіх спиняють", — каже Касянчук.

Адвокат додає, що автомобілі зупиняють правоохоронці, й одразу після цього підходять співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

"Так воно трошечки неправильно. Ви ж розумієте: той, хто зупинив вас, має пред'явити відповідну підставу, і спілкуватись із вами. Тобто співробітник ТЦК тут ні до чого", — зазначає юрист.

За словами Сергія Касянчука, якщо військово-облікові документи в порядку, є бронювання чи відстрочка, чоловіки показують їх і проїжджають далі. Проте ті, хто не мають таких документів, "дуже сильно ризикують".

"Тут, звісно, прикольно, але просто так без якоїсь страховки сюди їхати я вам геть не раджу, тому що можете банально не доїхати", — попереджає адвокат.

Сам Касянчук не уточнює, чи є в нього відстрочка чи бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року житомирський адвокат Сергій Касянчук заявляв, що представники ТЦК зламали йому ключицю під час силової мобілізації. Речниця поліції Житомирської області Іванна Сілецька на запит журналістів ТСН відповідала, що за зверненням адвоката відкрито кримінальне провадження.

Адвокат Роман Кичко 29 липня розповідав про зміни умов отримання броні від мобілізації, які пропонують внести до законодавства у Верховній Раді. Законопроєкт №13335 в разі ухвалення дозволить брати на роботу громадян, які порушили правила військового обліку, та надавати їм бронювання.