"Випробовувальна" бронь від мобілізації: юрист розповів про зміни, які готують в Україні

Комітет з національної безпеки, оборони й розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №13335 у першому читанні. Ідея полягає у тому, щоб українці, які не стоять на військовому обліку або які були оголошені ТЦК у розшук, змогли працювати й навіть отримувати бронь.

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Серед ініціаторів законопроєкту був голова фракції "Слуга Народу" у парламенті Давид Арахамія. Адвокат Роман Кичко у коментарі "Еспресо" пояснив, що пропонується дозволити брати на роботу порушників обліку й надавати їм бронювання від мобілізації 2025.

Мобілізація 2025: як відбуватиметься бронювання

Зараз механізм отримання броні — автоматизований і відбувається через "Дію". Кичко спрогнозував, що в разі прийняття нового закону, це допрацюють технічно.

"Наразі не можна конкретно та однозначно сказати, як буде здійснюватись бронювання тих, хто перебуває у розшуку, чи у випадку відсутності військово-облікових документів. Технічні моменти доопрацюють уже в реєстрі. Кабінет міністрів повинен прийняти нові зміни, передбачивши такий механізм", — пояснив він.

Нині бронювання відбувається через реєстр і ним же перевіряється. Зі слів юриста, найімовірніше, потрібно буде внести зміни до порталу "Дія" та самого застосунку "Резерв+", щоб система пропускала громадян з порушеннями у документах.

"Порушенням правил військового обліку це, фактично, і є розшук. Бо в "Резерві" на одній сторінці пише "ви у розшуку", а коли відкривається обліковий документ — "порушення правил військового обліку"", — зауважив Кичко.

Мобілізація 2025: бронь буде тимчасовою

Адвокат підкреслив, що ще не визначено чітко, як саме виглядатиме механізм бронювання порушників мобілізації 2025.

"Ймовірно, при працевлаштуванні бронювання надаватиметься автоматично на 45 днів. Це свого роду випробувальний термін, протягом якого особа має усунути порушення. Стати на облік, оновити документи тощо. Після завершення 45-денного терміну, якщо особа владнала всі питання, то бронювання продовжується автоматично. Якщо ні, то працівника можуть звільнити на підставі невиконання вимог законодавства", — пояснив він.

Нагадаємо, законопроєкт №13335 передбачає бронювання для тих, хто не має військово-облікових документів або у кого вони неправильно оформлені, хто не стоїть на обліку або не уточнював свої дані, хто перебуває у розшуку ТЦК. Фокус розібрався у нюансах документа.

Однак, як передавали у ЗМІ, Міністерство оборони ці зміни не підтримало, назвавши переваги з законопроєкту неприпустимими. Попри це оборонний комітет схвалив пропозицію нардепів.