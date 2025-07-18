Українці, які перебувають у розшуку та не стоять на обліку, можуть отримати бронювання: деталі

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволить тимчасово працевлаштовувати та оформлювати бронювання для військовозобов'язаних, які порушили законодавство про мобілізацію та перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.

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Згідно з документом, пропонується дозволити підприємствам, установам та організаціям, які визнані критично важливими для функціонування економіки та оборонно-промислового комплексу, укладати трудові договори з такими працівниками на строк не більше 45 днів. Ба більше, це дозволить оформлювати бронювання для таких осіб на аналогічний період. При цьому бронювання надаватиметься лише один раз на рік.

У законопроєкті зазначається, що працевлаштувати можна військовозобов'язаних, які:

не мають або мають неналежно оформлені військово-облікові документи;

не перебувають на військовому обліку чи не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку ТЦК, крім випадків кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Передбачено, що строк випробування при прийомі на роботу для таких працівників не перевищуватиме 45 календарних днів.

Також законопроєкт дає право підприємствам звільнити працівника до завершення випробувального терміну, якщо той не приведе свої військово-облікові документи у відповідність до чинного законодавства.

У разі ухвалення закону Кабінет Міністрів України протягом 6 місяців має привести у відповідність свої нормативно-правові акти та забезпечити їх виконання на рівні міністерств та інших органів виконавчої влади.

Раніше Фокус писав, що Федерація роботодавців України звернулась до Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри щодо мораторію на призов громадян. Причиною стали випадки, коли українці подають заявки на бронювання, але водночас отримують повістки та вже менш ніж за три доби опиняються на навчаннях.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін дозволив підприємствам, від яких безпосередньо залежить обороноздатність країни, бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників.