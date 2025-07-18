Украинцы, которые находятся в розыске и не стоят на учете, могут получить бронирование: детали

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект №13335, который позволит временно трудоустраивать и оформлять бронирование для военнообязанных, которые нарушили законодательство о мобилизации и находятся в розыске территориальных центров комплектования.

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Согласно документу, предлагается разрешить предприятиям, учреждениям и организациям, которые признаны критически важными для функционирования экономики и оборонно-промышленного комплекса, заключать трудовые договоры с такими работниками на срок не более 45 дней. Более того, это позволит оформлять бронирование для таких лиц на аналогичный период. При этом бронирование будет предоставляться только один раз в год.

В законопроекте отмечается, что трудоустроить можно военнообязанных, которые:

не имеют или имеют ненадлежащим образом оформленные военно-учетные документы;

не состоят на воинском учете или не уточнили свои персональные данные;

находятся в розыске ТЦК, кроме случаев уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Предусмотрено, что срок испытания при приеме на работу для таких работников не будет превышать 45 календарных дней.

Также законопроект дает право предприятиям уволить работника до завершения испытательного срока, если тот не приведет свои военно-учетные документы в соответствие с действующим законодательством.

В случае принятия закона Кабинет Министров Украины в течение 6 месяцев должен привести в соответствие свои нормативно-правовые акты и обеспечить их выполнение на уровне министерств и других органов исполнительной власти.

Ранее Фокус писал, что Федерация работодателей Украины обратилась в Минэкономики, Минобороны и Минцифры относительно моратория на призыв граждан. Причиной стали случаи, когда украинцы подают заявки на бронирование, но одновременно получают повестки и уже менее чем за трое суток оказываются на учениях.

Напомним, в конце мая Кабмин разрешил предприятиям, от которых напрямую зависит обороноспособность страны, бронировать 100% своих военнообязанных работников.