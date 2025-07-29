"Испытательная" бронь от мобилизации: юрист рассказал об изменениях, которые готовят в Украине

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №13335 в первом чтении. Идея заключается в том, чтобы украинцы, которые не стоят на воинском учете или которые были объявлены ТЦК в розыск, смогли работать и даже получать бронь.

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Среди инициаторов законопроекта был председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Адвокат Роман Кичко в комментарии "Еспресо" пояснил, что предлагается разрешить брать на работу нарушителей учета и предоставлять им бронирование от мобилизации 2025 года.

Мобилизация 2025: как будет происходить бронирование

Сейчас механизм получения брони — автоматизированный и происходит через "Дію". Кичко спрогнозировал, что в случае принятия нового закона, это доработают технически.

"Пока нельзя конкретно и однозначно сказать, как будет осуществляться бронирование тех, кто находится в розыске, или в случае отсутствия военно-учетных документов. Технические моменты доработают уже в реестре. Кабинет министров должен принять новые изменения, предусмотрев такой механизм", — пояснил он.

Сейчас бронирование происходит через реестр и им же проверяется. По словам юриста, скорее всего, нужно будет внести изменения в портал "Дія" и само приложение "Резерв+", чтобы система пропускала граждан с нарушениями в документах.

"Нарушением правил воинского учета это, фактически, и есть розыск. Потому что в "Резерве" на одной странице пишет "вы в розыске", а когда открывается учетный документ — "нарушение правил воинского учета"", — отметил Кичко.

Мобилизация 2025: бронь будет временной

Адвокат подчеркнул, что еще не определено четко, как именно будет выглядеть механизм бронирования нарушителей мобилизации 2025.

"Вероятно, при трудоустройстве бронирование будет предоставляться автоматически на 45 дней. Это своего рода испытательный срок, в течение которого лицо должно устранить нарушения. Встать на учет, обновить документы и тому подобное. После завершения 45-дневного срока, если лицо уладило все вопросы, то бронирование продолжается автоматически. Если нет, то работника могут уволить на основании невыполнения требований законодательства", — пояснил он.

Напомним, законопроект №13335 предусматривает бронирование для тех, кто не имеет военно-учетных документов или у кого они неправильно оформлены, кто не стоит на учете или не уточнял свои данные, кто находится в розыске ТЦК. Фокус разобрался в нюансах документа.

Однако, как передавали в СМИ, Министерство обороны эти изменения не поддержало, назвав преимущества из законопроекта недопустимыми. Несмотря на это оборонный комитет одобрил предложение нардепов.