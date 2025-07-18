"Це неприпустимо": Міноборони відкинуло ідею бронювання громадян, які не на обліку ТЦК

Міністерство оборони Україна вважає, що не потрібно змінювати правила бронювання на підприємствах критичної інфраструктури. На думку урядовців, не варто робити послаблення для громадян, які є порушниками правил військового обліку або взагалі не перебувають на обліку. Нардепи отримали зауваження Міноборони, але зігнорували його.

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Негативний висновок Міноборони стосується законопроєкту №13335, і комітет ВР з нацбезпеки отримав його у червні, розповіли на порталі "Судово-юридичної газети". Урядовці не підтримали ідею нардепів дозволяти бронювання громадян, які мають порушення військового обліку та працевлаштувались на підприємства критичної інфраструктури.

На порталі розповіли про зміст документа Міноборони та про причини, чому ідею нардепів не підтримали. На думку відомства, законопроєкт "надає перевагу" працівникам критичноважливого підприємства перед військовозобов'язаними, які мають право на бронювання. У документі вказано, що такі переваги "є неприпустимим".

На порталі також зауважили, що, недивлячись на опір Міноборони, у липні комітет з нацбезпеки підтримав пропозицію нардепів. У статті порівняли, яка ідея нардепів і що говорить уряд:

парламентері пропонують, щоб люди мали бронь, навіть якщо не мають військового документу чи він оформлений з порушеннями, або не перебувають на обліку ТЦК, або не оновили дані, або перебувають у розшуку терцентрів. Нардепи пояснили, що доповнення потрібні для захисту працівників, яких взяли на роботу, але не встигли оформити бронювання;

Міноборони нагадало мінімальні вимоги, яких повинні виконати військовозобов'язані — це наявність військово-облікового документа, перебування на обліку та вчасне оновлення даних.

У картці законопроєкту №13335 немає висновку Міноборони, а є лише науково-експертний висновок та висновок профільного комітету з нацбезпеки. СЮГ не повідомило джерело інформації.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, Фокус писав про зміни бронювання від мобілізації, які ініціював нардеп та глава фракції "Слуга народу". Пропозицію нардепа підтримав профільний комітет, хоч певні зауваження і мала Служба безпеки України, вказано у картці законопроєкту №13335. Згідно з ідеєю парламентарів, підприємства критичноважливої інфраструктури можуть працевлаштувати й, відповідно, бронювати людей, які не встигли виконати правила військового обліку. Таких людей пропонують брати на роботу на 45 днів і при цьому надати захист від мобілізації на цей же термін.

Тим часом 9 липня у мережі з'явилось звернення Федерації роботодавців України, які розповіли про призов людей, які подали документи на бронювання. Федерація закликала уряд оголосити мораторій на такі рішення терцентрів комплектування.

Нагадуємо, речник Полтавського ТЦК Роман Істомін пояснив, чи штрафуватимуть громадян, які рік тому не оновили облікові дані.