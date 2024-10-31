Адвокат заявив, що представники ТЦК зламали йому ключицю: деталі та реакція військових (відео)

Сергій Касянчук стверджує, що співробітники ТЦК травмували його, коли силою штовхали до кабінету для проходження ВЛК. У ТЦК припускають, що проблема з рукою була в адвоката до того.

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Житомирський адвокат Сергій Касянчук звернувся до поліції зі звинуваченнями представників ТЦК у незаконному затриманні, перешкоджанні адвокатській діяльності та завданні тілесних ушкоджень. У поліції Житомирської області підтвердили, що відкрито кримінальне провадження. Про те, що в неділю 27 жовтня військові під час затриманні зламали йому ключицю, Касянчук стверджує у відео в ТікТок.

Скандал з адвокатом Сергієм Касянчуком в Житомирі — позиція постраждалого

Касянчук розповідає, що його затримали на вулиці співробітники патрульної поліції разом із двома представниками ТЦК. За його словами, йому повідомили, що він перебуває в розшуку, і примусово забрали до обласної лікарні на військово-лікарську комісію, хоча адвокат мав витяг із "Дії", який показував, що в розшуку він не перебуває, і просив скласти протокол адміністративного розслідування.

"Мені відмовили, силою запхали до патрульного автомобіля і повезли до ТЦК", — заявляє адвокат.

Адвокат Касянчук заявив, що ТЦК незаконного затримали його та завдали тілесних ушкоджень

Касянчук каже, що до лікарні приїхав його батько, який також є адвокатом і мав захищати його права, проте, за його словами, батьків силою змусили покинути приміщення.

"Мене почали заштовхувати далі в наступний кабінет, мною розбили скло у дверях. Впродовж цього процесу мені завдали тілесних ушкоджень, є перелом зі зміщенням, і треба зараз робити операцію і вставляти пластину. Також заподіяли тілесних ушкоджень по корпусу, по нирках", — заявляє адвокат.

Він звинувачує ТЦК у незаконному затриманні та доставлені на ВЛК і перешкоджанні адвокатській діяльності. Щодо нього, за його словами, склали постанову за неявку по повістці та протокол про адмінзатримання, в якому Касянчук зазначив, що йому завдали тілесних ушкоджень.

Адвокат викликав швидку допомогу, бригада ухвалила рішення про госпіталізацію і травмованого поклали до стаціонару ортопедичного відділення.

Касянчук говорить, що написав заяву про злочин до поліції та надав покази слідчому.

"Сталося це зі мною безпосередньо через мою адвокатську діяльність, це я впевнений, тому що мені передавали "вітання" вже близько місяця", — каже адвокат.

У коментарі журналістам ТСН Сергій Касянчук наголосив, що працівники ТЦК утримували його впродовж п'яти годин.

Скандал з адвокатом Сергієм Касянчуком в Житомирі — реакція ТЦК на звинувачення

В Житомирському обласному ТЦК відповіли на запит ТСН.ua щодо конфліктної ситуації: "Не виключено, що все це буде прокоментовано найближчим часом".

За словами журналістів, військові також додали, що мають непідтверджену інформацію про те, що певні проблеми з рукою Касянчук мав іще до зустрічі з представниками ТЦК, тому ствердження адвоката є сумнівними.

Речниця поліції Житомирської області Іванна Сілецька підтвердила журналістам, що за зверненням адвоката відкрили кримінальне провадження.

"До поліції з повідомленням про травмування звернувся місцевий житель. Звернення було прийнято та зареєстровано. Поліцейськими було відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 122 ("Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження"). Наразі всі обставини встановлюються, триває досудове розслідування, встановлюється те, хто саме завдав йому травми", — сказала Іванна Сілецька.

Зазначимо, 30 жовтня було опубліковане рішення суду щодо факту отримання хабаря в розмірі 4 тис. доларів (близько 160 тис. гривень) співробітником ТЦК в Одесі. Обвинуваченому присудили штраф 80 тис. гривень.

Крім того, 29 жовтня Фокус повідомляв, що одесита покарали за відео у TikTok із працівниками ТЦК — про це стало відомо з вироку Малиновського районного суду Одеси. Порушника засудили до п’яти років ув’язнення, проте звільнили з іспитовим строком від одного до трьох років.