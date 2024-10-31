Адвокат заявил, что представители ТЦК сломали ему ключицу: детали и реакция военных (видео)

Сергей Касянчук утверждает, что сотрудники ТЦК травмировали его, когда силой толкали в кабинет для прохождения ВВК. В ТЦК предполагают, что проблема с рукой была у адвоката до того.

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Житомирский адвокат Сергей Касянчук обратился в полицию с обвинениями представителей ТЦК в незаконном задержании, препятствовании адвокатской деятельности и нанесении телесных повреждений. В полиции Житомирской области подтвердили, что открыто уголовное производство. О том, что в воскресенье 27 октября военные при задержании сломали ему ключицу, Касянчук утверждает в видео в ТикТок.

Скандал с адвокатом Сергеем Касянчуком в Житомире — позиция пострадавшего

Касянчук рассказывает, что его задержали на улице сотрудники патрульной полиции вместе с двумя представителями ТЦК. По его словам, ему сообщили, что он находится в розыске, и принудительно забрали в областную больницу на военно-врачебную комиссию, хотя адвокат имел выписку из "Дії", которая показывала, что в розыске он не находится, и просил составить протокол административного расследования.

"Мне отказали, силой запихнули в патрульный автомобиль и повезли в ТЦК", — заявляет адвокат.

Адвокат Касянчук заявил, что ТЦК незаконного задержали его и нанесли телесные повреждения

Касянчук говорит, что в больницу приехал его отец, который также является адвокатом и должен был защищать его права, однако, по его словам, родителей силой заставили покинуть помещение.

"Меня начали заталкивать дальше в следующее помещение, мной разбили стекло в дверях. В ходе этого процесса мне нанесли телесные повреждения, есть перелом со смещением, и надо сейчас делать операцию и вставлять пластину. Также нанесли телесные повреждения по корпусу, по почкам", — заявляет адвокат.

Он обвиняет ТЦК в незаконном задержании и доставлении на ВВК и препятствовании адвокатской деятельности. В отношении него, по его словам, составили постановление за неявку по повестке и протокол об админзадержании, в котором Касянчук отметил, что ему нанесли телесные повреждения.

Адвокат вызвал скорую помощь, бригада приняла решение о госпитализации и травмированного положили в стационар ортопедического отделения.

Касянчук говорит, что написал заявление о преступлении в полицию и дал показания следователю.

"Произошло это со мной непосредственно из-за моей адвокатской деятельности, это я уверен, потому что мне передавали "поздравления" уже около месяца", — говорит адвокат.

В комментарии журналистам ТСН Сергей Касянчук отметил, что работники ТЦК удерживали его в течение пяти часов.

Скандал с адвокатом Сергеем Касянчуком в Житомире — реакция ТЦК на обвинения

В Житомирском областном ТЦК ответили на запрос ТСН.ua по конфликтной ситуации: "Не исключено, что все это будет прокомментировано в ближайшее время".

По словам журналистов, военные также добавили, что имеют неподтвержденную информацию о том, что определенные проблемы с рукой Касянчук имел еще до встречи с представителями ТЦК, поэтому утверждения адвоката сомнительны.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Иванна Силецкая подтвердила журналистам, что по обращению адвоката открыли уголовное производство

"В полицию с сообщением о травмировании обратился местный житель. Обращение было принято и зарегистрировано. Полицейскими было открыто уголовное производство по части первой статьи 122 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение"). Сейчас все обстоятельства устанавливаются, продолжается досудебное расследование, устанавливается то, кто именно нанес ему травмы", — сказала Иванна Силецкая.

Отметим, 30 октября было опубликовано решение суда по факту получения взятки в размере 4 тыс. долларов (около 160 тыс. гривен) сотрудником ТЦК в Одессе. Обвиняемому присудили штраф 80 тыс. гривен.

Кроме того, 29 октября Фокус сообщал, что одессита наказали за видео в TikTok с работниками ТЦК — об этом стало известно из приговора Малиновского районного суда Одессы. Нарушителя приговорили к пяти годам заключения, однако освободили с испытательным сроком от одного до трех лет.