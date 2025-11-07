В Буковеле загорелся отель Premium Club SPA (видео)

В соцсетях сообщают, что пожар на горнолыжном курорте в Ивано-Франковской области начался около 15:24 и пламя разгорелось очень быстро.

На многочисленных видео видно, как огонь вырывается из-под крыши и валит густой дым. Фокус собрал все, что известно.

Пожар в Буковеле

Пока неизвестно, есть ли в отеле жители и есть ли пострадавшие.

На месте уже присутствуют спасатели и пожарная машина.

На сайте отеля Premium Club SPA сказано, что это "стильный и современный отель, который находится 950 м над уровнем моря". Стоимость номера — около семи тысяч гривен.

О пожаре в соцсетях отеля не сообщили.

Напомним, на горнолыжном курорте Буковель уже выпал снег.

А в конце лета адвокат Сергей Касянчук снял в Буковеле видео о мобилизации в Украине, в котором рассказал, что на курорт доезжают только мужчины с бронированием или отсрочкой. По словам адвоката, на пути из Киева в Карпаты всех останавливают на блокпостах, и мужчины без отсрочки очень рискуют.