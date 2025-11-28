Не тільки Буковель: найкращі місця в Карпатах для відпочинку у 2025 році (фото)

Українець на імʼя Вадим розповів про небанальні місця для відпочинку в Карпатах. Чоловік навідався до Львівщини та Закарпаття.

Він показав, де можна оздоровитися та просто провести час у тиші та спокої. Вадим поділився трьома цікавими локаціями в Instagram.

Відпочинок у Карпатах 2025

"Куди поїхати на відпочинок у Карпатах цієї осені, якщо не в Буковель і не Яремче", — сказав Вадим.

Першим у його списку був Шаян — унікальне село на Закарпатті, його ще називають "маленькою Швейцарією".

"Тут дуже затишно, красиві будинки, озеро, лікувальні води", — зазначив автор ролика.

Шаян — унікальне село на Закарпатті Фото: Instagram

Другою карпатською рекомендацією стала Східниця.

"Якщо шукаєте топові готелі з панорамними басейнами, красивезну природу і спокійний відпочинок, це точно ваш варіант. До Львова рукою подати", — сказав українець.

Відео дня

Східниця Фото: Instagram

Воєводино — маленький курорт на Закарпатті. Сюди Вадим радив би їхати за тишею та спокоєм. Є кілька готелів, ресторанів, своє озеро і парк.

Воєводино Фото: Instagram

"Все-таки Карпати – це не тільки Буковель і Яремче. Красивих місць в горах ще багато", — підписав Вадим відео.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях українці додали ще кілька варіантів локацій для відпочинку та попросили автора зробити продовження:

"Це точно. Були в цій місцях — неймовірно. Велятино, це неймовірне місце сили. Термальні води. І поруч з Шаян. Та і Хуст поруч".

"А ще Берегове (Жайворонок, Косино), Ясіня, Яблуниця".

"Потрібна друга частина".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець показав, скільки коштує вікенд у Буковелі у 2025 році. Відпочити в українських Карпатах в НЕ сезон йому обійшлося в понад 17 тисяч гривень.

На початку листопада в Буковелі загорівся готель Premium Club SPA.

Крім того, українка на імʼя Ірина розкрила ціни на відпочинок у Камбоджі у 2025 році. Усього за 50 доларів можна зняти номер люкс біля моря.