Не тільки Буковель: найкращі місця в Карпатах для відпочинку у 2025 році (фото)
Українець на імʼя Вадим розповів про небанальні місця для відпочинку в Карпатах. Чоловік навідався до Львівщини та Закарпаття.
Він показав, де можна оздоровитися та просто провести час у тиші та спокої. Вадим поділився трьома цікавими локаціями в Instagram.
Відпочинок у Карпатах 2025
"Куди поїхати на відпочинок у Карпатах цієї осені, якщо не в Буковель і не Яремче", — сказав Вадим.
Першим у його списку був Шаян — унікальне село на Закарпатті, його ще називають "маленькою Швейцарією".
"Тут дуже затишно, красиві будинки, озеро, лікувальні води", — зазначив автор ролика.
Другою карпатською рекомендацією стала Східниця.
"Якщо шукаєте топові готелі з панорамними басейнами, красивезну природу і спокійний відпочинок, це точно ваш варіант. До Львова рукою подати", — сказав українець.
Воєводино — маленький курорт на Закарпатті. Сюди Вадим радив би їхати за тишею та спокоєм. Є кілька готелів, ресторанів, своє озеро і парк.
"Все-таки Карпати – це не тільки Буковель і Яремче. Красивих місць в горах ще багато", — підписав Вадим відео.
Реакція людей
У коментарях українці додали ще кілька варіантів локацій для відпочинку та попросили автора зробити продовження:
- "Це точно. Були в цій місцях — неймовірно. Велятино, це неймовірне місце сили. Термальні води. І поруч з Шаян. Та і Хуст поруч".
- "А ще Берегове (Жайворонок, Косино), Ясіня, Яблуниця".
- "Потрібна друга частина".
