Ніби в Італії: українець здивував цінами на відпочинок у Буковелі (відео)
Українець показав, скільки коштує вікенд у Буковелі у 2025 році. Відпочити в українських Карпатах в НЕ сезон йому обійшлося в понад 17 тисяч гривень.
Чоловік приїхав до Буковелю на потязі та активно провів три дні, відвідуючи місцеві туристичні локації. Своїм досвідом українець поділився в Instagram.
Скільки коштує відпочинок у Буковелі
"Кажуть, що заробляти треба так, щоб ціни в Буковелі були просто мізерними. Тому беремо три свої копійки і чухаємо на відпочинок", — сказав автор відео.
З вокзалу він замовив таксі і приїхав в апартаменти в самому центрі Буковелю, де є сніданки, басейн з підігрівом та дозвіл брати своїх домашніх улюбленців.
"Відпочили і погнали далі тратити свої гроші. Вирішив трошки газку дати в пол і покататися на самокаті. Подивилися на цю красу і погнали в "Гуцул Ленд". Трішки проголодались і погнали хавати пиріжки", — сказав чоловік.
Другий день розпочався з кави, танців і ранкової прогулянки. Зокрема, він відвідав новий аквапарк "Мавка", погодував оленів (безкоштовно).
Ціни в Буковелі у 2025 році:
- потяг — 237 грн;
- таксі — 500 грн;
- готель — 5700 грн;
- самокати — 100 грн;
- "Гуцул Ленд" — 430 грн;
- випічка — 295 грн;
- пляшка води — 50 грн;
- Ski-пас — 400 грн;
- перекус — 2350;
- кава — 135 грн;
- аквапарк — 3200 грн;
- перекус — 562 грн;
- перекус — 590 грн;
- сувеніри — 1700 грн;
- солодощі — 1280 грн.
У коментарях люди пишуть, що за такі гроші можна поїхати, наприклад, в Італію:
- "Я плюс мінус за такі гроші декілька днів у Мілані тусила".
- "На мою думку, дорогувато".
- "Нормально кайфував".
