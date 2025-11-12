Ніби в Італії: українець здивував цінами на відпочинок у Буковелі (відео)

Українець показав, скільки коштує вікенд у Буковелі у 2025 році. Відпочити в українських Карпатах в НЕ сезон йому обійшлося в понад 17 тисяч гривень.

Чоловік приїхав до Буковелю на потязі та активно провів три дні, відвідуючи місцеві туристичні локації. Своїм досвідом українець поділився в Instagram.

Українець показав відпочинок у Буковелі

Скільки коштує відпочинок у Буковелі

"Кажуть, що заробляти треба так, щоб ціни в Буковелі були просто мізерними. Тому беремо три свої копійки і чухаємо на відпочинок", — сказав автор відео.

З вокзалу він замовив таксі і приїхав в апартаменти в самому центрі Буковелю, де є сніданки, басейн з підігрівом та дозвіл брати своїх домашніх улюбленців.

"Відпочили і погнали далі тратити свої гроші. Вирішив трошки газку дати в пол і покататися на самокаті. Подивилися на цю красу і погнали в "Гуцул Ленд". Трішки проголодались і погнали хавати пиріжки", — сказав чоловік.

Другий день розпочався з кави, танців і ранкової прогулянки. Зокрема, він відвідав новий аквапарк "Мавка", погодував оленів (безкоштовно).

Ціни в Буковелі у 2025 році:

потяг — 237 грн;

таксі — 500 грн;

готель — 5700 грн;

самокати — 100 грн;

"Гуцул Ленд" — 430 грн;

випічка — 295 грн;

пляшка води — 50 грн;

Ski-пас — 400 грн;

перекус — 2350;

кава — 135 грн;

аквапарк — 3200 грн;

перекус — 562 грн;

перекус — 590 грн;

сувеніри — 1700 грн;

солодощі — 1280 грн.

У коментарях люди пишуть, що за такі гроші можна поїхати, наприклад, в Італію:

"Я плюс мінус за такі гроші декілька днів у Мілані тусила".

"На мою думку, дорогувато".

"Нормально кайфував".

