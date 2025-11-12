Підтримайте нас RU
Ніби в Італії: українець здивував цінами на відпочинок у Буковелі (відео)

Українець показав відпочинок у Буковелі за 17 тисяч гривень
Українець показав відпочинок у Буковелі | Фото: колаж Фокус

Українець показав, скільки коштує вікенд у Буковелі у 2025 році. Відпочити в українських Карпатах в НЕ сезон йому обійшлося в понад 17 тисяч гривень.

Чоловік приїхав до Буковелю на потязі та активно провів три дні, відвідуючи місцеві туристичні локації. Своїм досвідом українець поділився в Instagram.

Українець показав відпочинок у Буковелі

Скільки коштує відпочинок у Буковелі

"Кажуть, що заробляти треба так, щоб ціни в Буковелі були просто мізерними. Тому беремо три свої копійки і чухаємо на відпочинок", — сказав автор відео.

З вокзалу він замовив таксі і приїхав в апартаменти в самому центрі Буковелю, де є сніданки, басейн з підігрівом та дозвіл брати своїх домашніх улюбленців.

"Відпочили і погнали далі тратити свої гроші. Вирішив трошки газку дати в пол і покататися на самокаті. Подивилися на цю красу і погнали в "Гуцул Ленд". Трішки проголодались і погнали хавати пиріжки", — сказав чоловік.

Відео дня

Другий день розпочався з кави, танців і ранкової прогулянки. Зокрема, він відвідав новий аквапарк "Мавка", погодував оленів (безкоштовно).

Ціни в Буковелі у 2025 році:

  • потяг — 237 грн;
  • таксі — 500 грн;
  • готель — 5700 грн;
  • самокати — 100 грн;
  • "Гуцул Ленд" — 430 грн;
  • випічка — 295 грн;
  • пляшка води — 50 грн;
  • Ski-пас — 400 грн;
  • перекус — 2350;
  • кава — 135 грн;
  • аквапарк — 3200 грн;
  • перекус — 562 грн;
  • перекус — 590 грн;
  • сувеніри — 1700 грн;
  • солодощі — 1280 грн.

У коментарях люди пишуть, що за такі гроші можна поїхати, наприклад, в Італію:

  • "Я плюс мінус за такі гроші декілька днів у Мілані тусила".
  • "На мою думку, дорогувато".
  • "Нормально кайфував".

