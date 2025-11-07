Можна приймати пивні ванни: українка показала 10 небанальних локацій Праги (відео)

Українка на імʼя Ірина розповіла, що вона побачила цікавого в Празі. Краще навідуватися до столиці Чехії в грудні, бо це єдиний місяць у році, коли "диво оживає".

Жінка показала в Instagram, як провела час у старовинному місті, яке притягує мільйони туристів. Крім звичних локацій, Прага може здивувати несподіванками.

Українка показала, що подивитися у Празі

Що подивитися в Празі

"Якби ж я знала, що тут так круто, я б приїхала сюди набагато раніше. Бо, крім банальних туристичних точок, тут є місця, яких ви не знайдете більше ніде. Наприклад, найвужча вуличка у світі. Вона настільки тісна, що тут поставили світлофор, щоб люди могли розминутися", — розповіла Ірина.

Також Карлів міст — наче й банальна локація серед туристів, але в грудні ліхтарник вручну запалює тут ліхтарі.

"Виглядає дуже магічно", — каже українка.

ТОП-10 локацій у Празі

1. Charles Bridge – символ міста. Ірина радить йти на світанку, коли ще немає натовпу людей (в грудні, перед Різдвом ~ в 16:00 на мосту ліхтарник в дуже гарному вбранні запалює ліхтарі).

2. Old Town Square та Астрономічний годинник — унікальний механізм, який працює з XV ст.

3. St. Vitus Cathedral – головний собор на території Празького Граду.

4. Мала Страна — затишний район зі старовинними будинками, кав’ярнями та атмосферою "старої Праги". Тут також знаходиться та сама найвужча вуличка — Narrowest Street in Prague.

5. Terasa U Prince — ресторан з найкрасивішим видом, ідеальне місце для коктейлю на заході сонця.

6. Пивні ванни (Beer Spa Bernard або Original Beer Spa) — унікальний досвід, де можна купатись у пиві й одночасно пити його з кранів.

7. John Lennon Wall — стіна з графіті, символ свободи й натхнення.

8. Mariánské náměstí — Idiom (Book Tower / Book Tunnel) — інсталяція з книг у вигляді нескінченної вежі.

9. Quadrio — Rotating Head of Franz Kafka (Památník Franze Kafky / Head of Franz Kafka) — гігантська металева кінетична скульптура у вигляді голови Франца Кафки.

10. Танцюючий будинок — сучасна архітектурна пам’ятка.

"Я вам клянусь, я закохана в це місто. Тому раджу кожному зберегти ці локації для вашої поїздки в Прагу", — каже Ірина.

Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

