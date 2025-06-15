Богом забуте село схоже на Венецію, але майже без туристів: де його шукати (фото, відео)

Приморське село у Франції Порт-Грімо пропонує ті ж звивисті канали та атмосферу романтики для літніх відпусток, що й Венеція, але із затишнішою атмосферою без купи туристів – ідеально підходить для тих, хто шукає тихого відпочинку.

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Про це пише Mirror.

Порт-Грімо

Якщо ви мрієте про романтичний відпочинок в італійській Венеції, але не хочете мати справу з натовпами, відвідайте недооцінену перлину Франції. Порт-Грімо пропонує таку ж елегантну архітектуру та мережу каналів, але "тихіше".

Захований у затоці Сен-Тропе, Порт-Грімо заслужив собі прізвисько "Маленька прованська Венеція". Його звивисті вулички, канали, обсаджені човнами, та чудові будинки, що виходять прямо на воду, нагадують італійське портове місто, але містять особливу французьку атмосферу.

У самому селі можна насолодитися середньовічною архітектурою та старовинними церквами. Однією з найбільш вражаючих є церква Святого Франциска Ассизького, яка являє собою білу споруду з казковими вітражами.

Порт-Грімо у Франції порівнюють з Венецією Фото: Getty Images

Церква є спадщиною Франсуа Шпоррі, архітектора, який спроєктував Порт-Грімо. Щоб надати озерному містечку якомога більше сільської атмосфери, він вирішив розмістити церкву в його серці.

Щоб підкреслити шарм маленького села, в'їзд автомобілів у Порт-Грімо заборонено, якщо ви не володієте тут нерухомістю. Втім, ви можете вільно прогулюватися його чарівними вуличками і побачити, наприклад, зруйнований замок Шато Грімо, який розташований на вершині пагорба з видом на село. Окрім того, що він добре зберігся, він може похвалитися приголомшливим видом на навколишні пагорби та узбережжя Сен-Тропе.

Одна з обов'язкових розваг у місті — це прогулянка на човні каналами та милування барвистими фасадами будинків. Ви можете орендувати власний електричний човен або ж покататися на ньому, щоб зробити фотографії на власний розсуд.

Порт-Грімо у Франції порівнюють з Венецією Фото: Getty Images

Любителям пляжного відпочинку також не варто нічого пропускати. Пляж Порт-Грімо — це довга золота піщана смуга з такими зручностями, як шезлонги та кафе поблизу.

Більш авантюрні туристи можуть зацікавитися водними видами спорту. Якщо некваплива їзда каналами вам не до вподоби, ви можете взяти участь у багатьох заходах, таких як катання на гідроциклах, парасейлінг та вейкбординг.

Порт-Грімо також має що запропонувати гурманам — смачну свіжу рибу та традиційні французькі страви. Регіон також відомий виробництвом власного вина.

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