Богом забытое село похоже на Венецию, но почти без туристов: где его искать (фото, видео)

Приморская деревня во Франции Порт-Гримо предлагает те же извилистые каналы и атмосферу романтики для летних отпусков, что и Венеция, но с более уютной атмосферой без кучи туристов — идеально подходит для тех, кто ищет тихого отдыха.

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Об этом пишет Mirror.

Порт-Гримо

Если вы мечтаете о романтическом отдыхе в итальянской Венеции, но не хотите иметь дело с толпами, посетите недооцененную жемчужину Франции. Порт-Гримо предлагает такую же элегантную архитектуру и сеть каналов, но "потише".

Спрятанный в заливе Сен-Тропе, Порт-Гримо заслужил себе прозвище "Маленькая прованская Венеция". Его извилистые улочки, каналы, обсаженные лодками, и великолепные дома, выходящие прямо на воду, напоминают итальянский портовый город, но содержат особую французскую атмосферу.

В самом селе можно насладиться средневековой архитектурой и старинными церквями. Одной из самых впечатляющих является церковь Святого Франциска Ассизского, которая представляет собой белое сооружение со сказочными витражами.

Порт-Гримо во Франции сравнивают с Венецией Фото: Getty Images

Церковь является наследием Франсуа Шпорри, архитектора, который спроектировал Порт-Гримо. Чтобы придать озерному городку как можно больше деревенской атмосферы, он решил разместить церковь в его сердце.

Чтобы подчеркнуть шарм маленькой деревни, въезд автомобилей в Порт-Гримо запрещён, если вы не владеете здесь недвижимостью. Впрочем, вы можете свободно прогуливаться по его очаровательным улочкам и увидеть, например, разрушенный замок Шато Гримо, который расположен на вершине холма с видом на деревню. Кроме того, что он хорошо сохранился, он может похвастаться потрясающим видом на окружающие холмы и побережье Сен-Тропе.

Одно из обязательных развлечений в городе — это прогулка на лодке по каналам и любование красочными фасадами домов. Вы можете арендовать собственную электрическую лодку или же покататься на ней, чтобы сделать фотографии по своему усмотрению.

Порт-Гримо во Франции сравнивают с Венецией Фото: Getty Images

Любителям пляжного отдыха также не стоит ничего пропускать. Пляж Порт-Гримо — это длинная золотая песчаная полоса с такими удобствами, как шезлонги и кафе поблизости.

Более авантюрные туристы могут заинтересоваться водными видами спорта. Если неторопливая езда по каналам вам не по душе, вы можете принять участие во многих мероприятиях, таких как катание на гидроциклах, парасейлинг и вейкбординг.

Порт-Гримо также имеет что предложить гурманам — вкусную свежую рыбу и традиционные французские блюда. Регион также известен производством собственного вина.

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