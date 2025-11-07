Можно принимать пивные ванны: украинка показала 10 небанальных локаций Праги (видео)

Украинка по имени Ирина рассказала, что она увидела интересного в Праге. Лучше наведываться в столицу Чехии в декабре, потому что это единственный месяц в году, когда "чудо оживает".

Женщина показала в Instagram, как провела время в старинном городе, который притягивает миллионы туристов. Кроме привычных локаций, Прага может удивить неожиданностями.

Украинка показала, что посмотреть в Праге

Что посмотреть в Праге

"Если бы я знала, что здесь так круто, я бы приехала сюда гораздо раньше. Потому что, кроме банальных туристических точек, здесь есть места, которых вы не найдете больше нигде. Например, самая узкая улочка в мире. Она настолько тесная, что здесь поставили светофор, чтобы люди могли разминуться", — рассказала Ирина.

Также Карлов мост — вроде и банальная локация среди туристов, но в декабре фонарщик вручную зажигает здесь фонари.

"Выглядит очень магически", — говорит украинка.

ТОП-10 локаций в Праге

1. Charles Bridge — символ города. Ирина советует идти на рассвете, когда еще нет толпы людей (в декабре, перед Рождеством ~ в 16:00 на мосту фонарщик в очень красивом наряде зажигает фонари).

2. Old Town Square и Астрономические часы — уникальный механизм, который работает с XV в.

3. St. Vitus Cathedral — главный собор на территории Пражского Града.

4. Малая Страна — уютный район со старинными домами, кофейнями и атмосферой "старой Праги". Здесь также находится та самая узкая улочка — Narrowest Street in Prague.

5. Terasa U Prince — ресторан с самым красивым видом, идеальное место для коктейля на закате солнца.

6. Пивные ванны (Beer Spa Bernard или Original Beer Spa) — уникальный опыт, где можно купаться в пиве и одновременно пить его из кранов.

7. John Lennon Wall — стена с граффити, символ свободы и вдохновения.

8. Mariánské náměstí — Idiom (Book Tower / Book Tunnel) — инсталляция из книг в виде бесконечной башни.

9. Quadrio — Rotating Head of Franz Kafka (Památník Franze Kafky / Head of Franz Kafka) — гигантская металлическая кинетическая скульптура в виде головы Франца Кафки.

10. Танцующий дом — современный архитектурный памятник.

"Я вам клянусь, я влюблена в этот город. Поэтому советую каждому сохранить эти локации для вашей поездки в Прагу", — говорит Ирина.

