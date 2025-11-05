Одна ночь — четыре страны: в Европе запускают увлекательное путешествие на поезде

Уже в следующем году на пути выйдет новый ночной поезд, который напрямую соединит швейцарский Базель со шведским городом Мальме. Маршрут будет пролегать через Германию и Данию и обещает стать настоящим прорывом в железнодорожном сообщении между Центральной Европой и Скандинавией.

Как сообщила Швейцарская федеральная железная дорога (SBB), движение EuroNight между Базелем и Мальме начнется 15 апреля 2026 года. Поезд будет курсировать три раза в неделю: из Базеля — в среду, пятницу и воскресенье (отправление в 17:35, прибытие на следующее утро в 9:35), а в обратном направлении — из Мальме в четверг, субботу и понедельник (отправление в 18:57, прибытие в Базель в 11:30), пишет Travel off Path.

Что известно о маршруте и условиях путешествия

Новый ночной рейс сможет вместить около 350 пассажиров в спальных купе, купейных отсеках и сидячих местах. Полный маршрут охватывает ключевые города Германии (Фрайбург, Карлсруэ, Мангейм, Франкфурт, Гамбург), Дании (Падборг, Колдинг, Оденсе, Хёе Тааструп, аэропорт Копенгагена) и завершается в Мальме.

Остановка в центре Копенгагена не предусмотрена из-за ограничений по времени, однако добраться до города из аэропорта можно всего за 15 минут региональным поездом или метро.

Хоть цены на билеты пока не объявлены, ориентировочно они будут похожи на тарифы других ночных рейсов NightJet:

от $27 за сидячее место,

от $70 за место в купе на 4 человека,

от $215 за отдельное спальное купе.

Новое направление обещает стать не только удобным вариантом путешествия между Альпами и Скандинавией, но и очередным шагом к экологическому транспорту будущего, который возвращает ночным поездам былую популярность в Европе.

