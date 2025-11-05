Одна ніч — чотири країни: у Європі запускають захопливу подорож потягом

Вже наступного року на колії вийде новий нічний потяг, який напряму поєднає швейцарський Базель зі шведським містом Мальме. Маршрут пролягатиме через Німеччину та Данію і обіцяє стати справжнім проривом у залізничному сполученні між Центральною Європою та Скандинавією.

Як повідомила Швейцарська федеральна залізниця (SBB), рух EuroNight між Базелем та Мальме розпочнеться 15 квітня 2026 року. Потяг курсуватиме тричі на тиждень: із Базеля — у середу, п’ятницю та неділю (відправлення о 17:35, прибуття наступного ранку о 9:35), а у зворотному напрямку — з Мальме у четвер, суботу та понеділок (відправлення о 18:57, прибуття в Базель о 11:30), пише Travel off Path.

Що відомо про маршрут і умови подорожі

Новий нічний рейс зможе вмістити близько 350 пасажирів у спальних купе, купейних відсіках та сидячих місцях. Повний маршрут охоплює ключові міста Німеччини (Фрайбург, Карлсруе, Мангайм, Франкфурт, Гамбург), Данії (Падборг, Колдінг, Оденсе, Хьоє Тааструп, аеропорт Копенгагена) та завершується у Мальме.

Зупинка в центрі Копенгагена не передбачена через обмеження за часом, однак дістатися міста з аеропорту можна всього за 15 хвилин регіональним потягом або метро.

Хоч ціни на квитки поки не оголошені, орієнтовно вони будуть схожі на тарифи інших нічних рейсів NightJet:

від $27 за сидяче місце,

від $70 за місце у купе на 4 особи,

від $215 за окреме спальне купе.

Новий напрямок обіцяє стати не лише зручним варіантом подорожі між Альпами та Скандинавією, а й черговим кроком до екологічного транспорту майбутнього, який повертає нічним поїздам колишню популярність у Європі.

