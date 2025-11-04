День залізничника: провідник поїзда — про маловідомі права пасажирів й "царські" місця

4 листопада відзначаємо День залізничника. Це свято започатковане Указом Президента України №459/2021 на честь історичної події — відкриття першої залізничної лінії на території сучасної України — 4 листопада 1861 року. Тоді між містами Перемишль і Львів вирушив перший потяг.

День залізничника — професійне свято всіх працівників залізничного транспорту, зокрема машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників та інженерів.

Фокус підготував для читачів відповіді на найпоширеніші та найцікавіші запитання до провідника поїзда. Нашим експертом виступив Олександр Барильник із Харкова.

Як можна здогадатися, пасажирів залізниці часто хвилюють питання щодо сервісу в потягах, правил користування майном та негласних норм поведінки: від наявності медикаментів до права на місце біля столика. Олександр розповів про деталі, які не завжди прописані у правилах, а також поділився власним досвідом щодо вибору найкращих та найгірших місць у вагоні.

Олександр Барильник любить свою роботу Фото: Barylnyk | TikTok

Чи можна попросити ліки у провідника?

Пасажири мають право звернутися до нього по допомогу в разі погіршення самопочуття, оскільки у вагоні є базова аптечка для надання першої домедичної допомоги. Також, за потреби, можна попросити гарячу воду.

Чи можна брати подушку та матрац, якщо їдеш без білизни?

Пасажир, який не оплатив постільну білизну, не має права брати матрац, подушку та ковдру. Олександр пояснив, що цей комплект також потребує регулярного прання та пропарювання, тож їхнє використання включене у вартість постільної білизни.

Олександр Барильник розповів про права пасажирів Фото: Barylnyk | TikTok

То хто таки має збирати білизну?

Згідно з правилами, доставка та збирання постільної білизни є обов’язком провідника. Пасажир може лише згорнути комплект та залишити на полиці, але провідник не має права змушувати його заносити постіль.

Кому "належить" столик у плацкарті?

"Столик належить усім пасажирам. Якщо виникає конфлікт, коли пасажир на нижній полиці не дозволяє пасажирові з верхньої там присісти, то врешті-решт можна й поїсти стоячи", — розповідає провідник.

Кому належить багажне відділення під нижніми поличками?

Пасажирам нижніх місць. Вони мають повне право заборонити іншим пасажирам розміщувати там свої речі.

Столик належить усім пасажирам Фото: Barylnyk | TikTok

Чи мають право пасажири з верхніх поличок сидіти на нижніх?

У правилах немає чіткої заборони, але зазначено, що пасажир має зайняти місце, вказане у його квитку.

Які місця вважаються найкращими у вагоні, а які — найгірші?

Ділячись особистими вподобаннями, Олександр Барильник зізнався, що завжди обирає у плацкартному вагоні місця 29, 30-31. Вони розташовані недалеко від туалету, але не впритул, а також часто мають робочу розетку. Крім того, відкривається вікно, бо аварійні виходи ближче до середини вагона.

"У перших купе дуже чутно, як люди виходять-заходять, галасують; двері скриплять або й взагалі не закриваються, а взимку ще й тягне холод й сигаретний дим з тамбура. Уже мовчу про те, що пасажири зносять туди білизну й підіймають пил. Не знаю, чомусь у багатьох склалась думка, що перші місці навпаки хороші, але не для мене", — підсумовує провідник.

