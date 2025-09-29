"Я в Польщі": провідник "Укрзалізниці" висміяв блогера, який зрадів виїзду з України (відео)

Популярний український залізничник зробив пародію на блогера, який нещодавно розірвав мережу своєю реакцією на виїзд у Польщу. Він зняв свою версію відео під звук, який вже став вірусним у соцмережі.

Провідник "Укрзалізниці" Олександр Барильник, відомий своєю активною присутністю в TikTok, опублікував нове відео. Цього разу він висміяв блогера Валентина Войтуна, який радів своєму виїзду в Польщу. Ролик працівник залізниці оприлюднив на своїй сторінці.

У відео Барильник вилазить зі сховища під сидінням у плацкартному вагоні під звуки з відео Валентина, де він казав "я в Польщі, я просто не вірю, мене вертали два рази".

Реакції людей

Це відео викликало бурхливу реакцію в мережі. Користувачі TikTok активно коментували ролик, підтримуючи провідника за його гумор.

"Укрзалізниця просто зобовʼязана виплачувати вам премію за рекламу!", "Ви зробили мій день", "Тренд можна закривати, краще не буде" — писали вони в коментарях.

Олександр Барильник в TikTok

Варто зазначити, що Олександр Барильник вже став зіркою TikTok після того, як станцював у купе одного з потягів під нову пісню співачки Jerry Heil. Це відео також стало вірусним і отримало схвальні відгуки від користувачів та самої артистки.

Працівник залізниці продовжує радувати своїх підписників не лише танцями, а й дотепними відео, що висміюють актуальні соціальні явища.

Провідник "Укрзалізниці" веде TikTok

Олександр Барильник із Харкова. Він працює провідником 18 років і тепер активно веде блог у соцмережах, де ділиться історіями про роботу, лайфхаками для пасажирів та атмосферою подорожей українськими залізницями.

Раніше він розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу про пасажирів, які дратують його найбільше, ставлення до жіночих купе, скандальних бабусь та постійні конфлікти за найкращі місця у вагоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тіктокер Валентин Войтун розірвав мережу своєю реакцією на виїзд у Польщу. Люди неоднозначно відреагували на такі дії хлопця, однак багато з них побажали йому залишатись за кордоном назавжди.

Згодом блогер розповів, що приїхав в Україну на декілька днів, зокрема, щоб дати інтерв’ю. Проте вже знову виїхав назад у Європу.

Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж прямих квитків з Ужгорода до країн ЄС. Придбати квитки, як інформує перевізник, можна як через застосунок, так і офіційний сайт "УЗ", а також на онлайн-платформах залізниць країн ЄС.