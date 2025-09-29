"Я в Польше": проводник "Укрзализныци" высмеял блогера, который обрадовался выезду из Украины (видео)

Популярный украинский железнодорожник сделал пародию на блогера, который недавно разорвал сеть своей реакцией на выезд в Польшу. Он снял свою версию видео под звук, который уже стал вирусным в соцсети.

Related video

Проводник "Укрзализныци" Александр Барыльник, известный своим активным присутствием в TikTok, опубликовал новое видео. На этот раз он высмеял блогера Валентина Войтуна, который радовался своему выезду в Польшу. Ролик работник железной дороги обнародовал на своей странице.

В видео Барыльник вылезает из хранилища под сиденьем в плацкартном вагоне под звуки из видео Валентина, где он говорил "я в Польше, я просто не верю, меня возвращали два раза".

Реакции людей

Это видео вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи TikTok активно комментировали ролик, поддерживая проводника за его юмор.

"Укрзалізниця просто обязана выплачивать вам премию за рекламу!", "Вы сделали мой день", "Тренд можно закрывать, лучше не будет" — писали они в комментариях.

Александр Барыльник в TikTok

Стоит отметить, что Александр Барыльник уже стал звездой TikTok после того, как станцевал в купе одного из поездов под новую песню певицы Jerry Heil. Это видео также стало вирусным и получило положительные отзывы от пользователей и самой артистки.

Работник железной дороги продолжает радовать своих подписчиков не только танцами, но и остроумными видео, высмеивающими актуальные социальные явления.

Проводник "Укрзализныци" ведет TikTok

Александр Барыльник из Харькова. Он работает проводником 18 лет и теперь активно ведет блог в соцсетях, где делится историями о работе, лайфхаками для пассажиров и атмосферой путешествий по украинским железным дорогам.

Ранее он рассказывал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего, отношение к женским купе, скандальных бабушек и постоянные конфликты за лучшие места в вагоне.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тиктокер Валентин Войтун разорвал сеть своей реакцией на выезд в Польшу. Люди неоднозначно отреагировали на такие действия парня, однако многие из них пожелали ему оставаться за границей навсегда.

Впоследствии блогер рассказал, что приехал в Украину на несколько дней, в частности, чтобы дать интервью. Однако уже снова выехал обратно в Европу.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу прямых билетов из Ужгорода в страны ЕС. Купить билеты, как информирует перевозчик, можно как через приложение, так и официальный сайт "УЗ", а также на онлайн-платформах железных дорог стран ЕС.