День железнодорожника: проводник поезда — о малоизвестных правах пассажиров и "царских" местах

Александр Барыльник. проводник в плацкарте
Проводник поезда Александр Барыльник

4 ноября отмечаем День железнодорожника. Этот праздник учрежден Указом Президента Украины №459/2021 в честь исторического события — открытия первой железнодорожной линии на территории современной Украины — 4 ноября 1861 года. Тогда между городами Перемышль и Львов отправился первый поезд.

День железнодорожника — профессиональный праздник всех работников железнодорожного транспорта, в частности машинистов, диспетчеров, проводников, ремонтников и инженеров.

Фокус подготовил для читателей ответы на самые распространенные и интересные вопросы к проводнику поезда. Нашим экспертом выступил Александр Барыльник из Харькова.

Как можно догадаться, пассажиров железной дороги часто волнуют вопросы сервиса в поездах, правил пользования имуществом и негласных норм поведения: от наличия медикаментов до права на место у столика. Александр рассказал о деталях, которые не всегда прописаны в правилах, а также поделился собственным опытом по выбору лучших и худших мест в вагоне.

Александр Барильник, проводник поезда
Александр Барильник любит свою работу
Фото: Barylnyk | TikTok

Можно ли попросить лекарства у проводника?

Пассажиры имеют право обратиться к нему за помощью в случае ухудшения самочувствия, поскольку в вагоне есть базовая аптечка для оказания первой домедицинской помощи. Также, при необходимости, можно попросить горячую воду.

Можно ли брать подушку и матрас, если едешь без белья?

Пассажир, который не оплатил постельное белье, не имеет права брать матрас, подушку и одеяло. Александр объяснил, что этот комплект также требует регулярной стирки и пропаривания, поэтому их использование включено в стоимость постельного белья.

Александр Барильник, проводник поезда
Александр Барыльник рассказал о правах пассажиров
Фото: Barylnyk | TikTok

Так кто же должен собирать белье?

Согласно правилам, доставка и сбор постельного белья является обязанностью проводника. Пассажир может только свернуть комплект и оставить на полке, но проводник не имеет права заставлять его заносить постель.

Кому "принадлежит" столик в плацкарте?

"Столик принадлежит всем пассажирам. Если возникает конфликт, когда пассажир на нижней полке не позволяет пассажиру с верхней там присесть, то в конце концов можно и поесть стоя", — рассказывает проводник.

Кому принадлежит багажное отделение под нижними полочками?

Пассажирам нижних мест. Они имеют полное право запретить другим пассажирам размещать там свои вещи.

Александр Барильник, проводник поезда
Столик принадлежит всем пассажирам
Столик принадлежит всем пассажирам

Имеют ли право пассажиры с верхних полочек сидеть на нижних?

В правилах нет четкого запрета, но указано, что пассажир должен занять место, указанное в его билете.

Какие места считаются лучшими в вагоне, а какие — худшие?

Делясь личными предпочтениями, Александр Барыльник признался, что всегда выбирает в плацкартном вагоне места 29, 30-31. Они расположены недалеко от туалета, но не вплотную, а также часто там есть рабочая розетка. Кроме того, открывается окно, потому что аварийные выходы ближе к середине вагона.

"В первых купе очень слышно, как люди выходят-заходят, шумят; двери скрипят или вообще не закрываются, а зимой еще и тянет холод и сигаретный дым из тамбура. Уже молчу о том, что пассажиры сносят туда белье и поднимают пыль. Не знаю, почему-то у многих сложилось мнение, что первые места наоборот хорошие, но не для меня", — заключает проводник.

