День железнодорожника: проводник поезда — о малоизвестных правах пассажиров и "царских" местах

4 ноября отмечаем День железнодорожника. Этот праздник учрежден Указом Президента Украины №459/2021 в честь исторического события — открытия первой железнодорожной линии на территории современной Украины — 4 ноября 1861 года. Тогда между городами Перемышль и Львов отправился первый поезд.

День железнодорожника — профессиональный праздник всех работников железнодорожного транспорта, в частности машинистов, диспетчеров, проводников, ремонтников и инженеров.

Фокус подготовил для читателей ответы на самые распространенные и интересные вопросы к проводнику поезда. Нашим экспертом выступил Александр Барыльник из Харькова.

Как можно догадаться, пассажиров железной дороги часто волнуют вопросы сервиса в поездах, правил пользования имуществом и негласных норм поведения: от наличия медикаментов до права на место у столика. Александр рассказал о деталях, которые не всегда прописаны в правилах, а также поделился собственным опытом по выбору лучших и худших мест в вагоне.

Відео дня

Александр Барильник любит свою работу Фото: Barylnyk | TikTok

Можно ли попросить лекарства у проводника?

Пассажиры имеют право обратиться к нему за помощью в случае ухудшения самочувствия, поскольку в вагоне есть базовая аптечка для оказания первой домедицинской помощи. Также, при необходимости, можно попросить горячую воду.

Можно ли брать подушку и матрас, если едешь без белья?

Пассажир, который не оплатил постельное белье, не имеет права брать матрас, подушку и одеяло. Александр объяснил, что этот комплект также требует регулярной стирки и пропаривания, поэтому их использование включено в стоимость постельного белья.

Александр Барыльник рассказал о правах пассажиров Фото: Barylnyk | TikTok

Так кто же должен собирать белье?

Согласно правилам, доставка и сбор постельного белья является обязанностью проводника. Пассажир может только свернуть комплект и оставить на полке, но проводник не имеет права заставлять его заносить постель.

Кому "принадлежит" столик в плацкарте?

"Столик принадлежит всем пассажирам. Если возникает конфликт, когда пассажир на нижней полке не позволяет пассажиру с верхней там присесть, то в конце концов можно и поесть стоя", — рассказывает проводник.

Кому принадлежит багажное отделение под нижними полочками?

Пассажирам нижних мест. Они имеют полное право запретить другим пассажирам размещать там свои вещи.

Столик принадлежит всем пассажирам Фото: Barylnyk | TikTok

Имеют ли право пассажиры с верхних полочек сидеть на нижних?

В правилах нет четкого запрета, но указано, что пассажир должен занять место, указанное в его билете.

Какие места считаются лучшими в вагоне, а какие — худшие?

Делясь личными предпочтениями, Александр Барыльник признался, что всегда выбирает в плацкартном вагоне места 29, 30-31. Они расположены недалеко от туалета, но не вплотную, а также часто там есть рабочая розетка. Кроме того, открывается окно, потому что аварийные выходы ближе к середине вагона.

"В первых купе очень слышно, как люди выходят-заходят, шумят; двери скрипят или вообще не закрываются, а зимой еще и тянет холод и сигаретный дым из тамбура. Уже молчу о том, что пассажиры сносят туда белье и поднимают пыль. Не знаю, почему-то у многих сложилось мнение, что первые места наоборот хорошие, но не для меня", — заключает проводник.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Проводник Александр Барыльник записал видео прямо в вагоне поезда, где исполнил популярный трендовый танец под хит украинской певицы. Кадры он опубликовал в своем TikTok.

Популярный украинский железнодорожник сделал пародию на блогера, который недавно разорвал сеть своей реакцией на выезд в Польшу.

А вот перевозчик Deutsche Bahn в Германии остановил поезд и высадил из него всех людей из-за того, что состав был "слишком грязный", чтобы продолжать движение.