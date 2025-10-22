Двоповерхові поїзди під Ла-Маншем: як зміниться сполучення у Європі

Нові поїзди з’являться у Великій Британії, Франції, Бельгії, Нідерландах і Німеччині. Вони стануть першими двоповерховими складами, які курсуватимуть через тунель під Ла-Маншем.

Як повідомляє The Sun, компанія Eurostar оголосила про масштабне оновлення свого рухомого складу. Оператор інвестує 2 млрд євро (97 млрд грн) у створення нового покоління двоповерхових поїздів Eurostar Celestia, які стануть першими в історії, що курсуватимуть через тунель під Ла-Маншем і залізничною мережею Великої Британії.

За даними Eurostar, початково буде закуплено 30 нових поїздів, з можливістю розширення парку ще на 20 одиниць у майбутньому. Виробником виступить французька компанія "Alstom Group". Кожен поїзд матиме довжину 200 метрів і курсуватиме у п’яти країнах, де нині діє оператор: у Великій Британії, Франції, Бельгії, Нідерландах та Німеччині.

Компанія також планує розширення географії маршрутів — серед потенційних напрямків Женева (Швейцарія) та Франкфурт (Німеччина). Кожен склад розрахований на 540 пасажирів, що на 20 % більше, ніж у нинішніх поїздах Eurostar. Якщо використовуватимуть 400-метрові версії, кількість місць сягатиме 1080 на рейс.

Назва Celestia походить від латинського слова caelestis — "небесний". За інформацією компанії, вона символізує зірки та подорожі, уособлюючи дух Eurostar, який об’єднує міста Європи. Нові поїзди матимуть сучасний дизайн і підвищений рівень комфорту.

Генеральна директорка Eurostar Гвендолін Казенав заявила: "Ми особливо пишаємося тим, що вперше запровадимо двоповерхові поїзди у Великій Британії. Пасажири можуть розраховувати на винятковий комфорт і унікальний досвід подорожей Eurostar Celestia."

Вона також зазначила, що це "золотий вік для міжнародних екологічно чистих подорожей, і Eurostar лідирує в цьому напрямку".

Генеральний директор "Alstom" Анрі Пупар-Лафарж додав: "Новий поїзд, створений для міжнародного високошвидкісного руху, відображає наше бачення сталого та конкурентоспроможного транспорту в Європі."

Очікується, що перші склади приєднаються до флоту у січні 2031 року, а регулярні рейси розпочнуться у травні того ж року. На початку експлуатації планують запустити шість нових поїздів, які курсуватимуть разом з чинним парком Eurostar із 17 поїздів e320. Загалом автопарк збільшиться до 67 одиниць, що на 30 % більше, ніж нині.

Для обслуговування нового флоту буде модернізовано депо Temple Mills у Лондоні, на що передбачено 80 млн євро (3,9 млрд грн). Реконструкція дозволить розмістити нові склади та створити 350 робочих місць.

Усі поїзди будуть повністю електричними, що сприятиме зменшенню викидів і підвищенню енергоефективності.

Нагадаємо, Eurostar має на меті обслуговувати до 30 млн пасажирів щороку. Розширення флоту відбувається на тлі обговорення в Управлінні залізниць та автомобільних доріг Великої Британії можливості допуску до ринку нових операторів, таких як "Virgin" або "Gemini", рішення щодо чого очікується 31 жовтня.

