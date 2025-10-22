Двухэтажные поезда под Ла-Маншем: как изменится сообщение в Европе

Новые поезда появятся в Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии. Они станут первыми двухэтажными составами, которые будут курсировать через тоннель под Ла-Маншем.

Как сообщает The Sun, компания Eurostar объявила о масштабном обновлении своего подвижного состава. Оператор инвестирует 2 млрд евро (97 млрд грн) в создание нового поколения двухэтажных поездов Eurostar Celestia, которые станут первыми в истории, которые будут курсировать через тоннель под Ла-Маншем и железнодорожной сетью Великобритании.

По данным Eurostar, изначально будет закуплено 30 новых поездов, с возможностью расширения парка еще на 20 единиц в будущем. Производителем выступит французская компания "Alstom Group". Каждый поезд будет иметь длину 200 метров и будет курсировать в пяти странах, где сейчас действует оператор: в Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии.

Компания также планирует расширение географии маршрутов — среди потенциальных направлений Женева (Швейцария) и Франкфурт (Германия). Каждый состав рассчитан на 540 пассажиров, что на 20% больше, чем в нынешних поездах Eurostar. Если будут использовать 400-метровые версии, количество мест будет достигать 1080 на рейс.

Название Celestia происходит от латинского слова caelestis — "небесный". По информации компании, оно символизирует звезды и путешествия, олицетворяя дух Eurostar, который объединяет города Европы. Новые поезда будут иметь современный дизайн и повышенный уровень комфорта.

Генеральный директор Eurostar Гвендолин Казенав заявила: "Мы особенно гордимся тем, что впервые введем двухэтажные поезда в Великобритании. Пассажиры могут рассчитывать на исключительный комфорт и уникальный опыт путешествий Eurostar Celestia."

Она также отметила, что это "золотой век для международных экологически чистых путешествий, и Eurostar лидирует в этом направлении".

Генеральный директор "Alstom" Анри Пупар-Лафарж добавил: "Новый поезд, созданный для международного высокоскоростного движения, отражает наше видение устойчивого и конкурентоспособного транспорта в Европе."

Ожидается, что первые составы присоединятся к флоту в январе 2031 года, а регулярные рейсы начнутся в мае того же года. В начале эксплуатации планируется запустить шесть новых поездов, которые будут курсировать вместе с действующим парком Eurostar из 17 поездов e320. В целом автопарк увеличится до 67 единиц, что на 30 % больше, чем сейчас.

Для обслуживания нового флота будет модернизировано депо Temple Mills в Лондоне, на что предусмотрено 80 млн евро (3,9 млрд грн). Реконструкция позволит разместить новые склады и создать 350 рабочих мест.

Все поезда будут полностью электрическими, что будет способствовать уменьшению выбросов и повышению энергоэффективности.

Напомним, Eurostar имеет целью обслуживать до 30 млн пассажиров ежегодно. Расширение флота происходит на фоне обсуждения в Управлении железных и автомобильных дорог Великобритании возможности допуска к рынку новых операторов, таких как "Virgin" или "Gemini", решение по чему ожидается 31 октября.

