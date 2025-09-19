Чего не сделаешь ради пунктуальности: что придумали на немецкой железной дороге ради статистики

В Германии придумали хитрость, чтобы улучшить статистику своей железной дороги. Когда поезд выбивается из графика, он не опаздывает, а не приезжает вообще.

Немецкая железная дорога прибегает к "все более дерзким методам", чтобы улучшить свои показатели. Многочисленные работники подтверждают, что уже длительное время поезда просто отменяют, чтобы они не портили статистику своими опозданиями. Об этом говорится в материале издания Spiegel от 19 сентября.

Утром 16 сентября пассажиры ждали поезд ICE 616, который должен был доставить их из Мюнхена в Гамбург. Однако их ждало разочарование — поезд, который и без того значительно опаздывал, не двинулся дальше из-за "неожиданной нехватки персонала".

Проблемы начались еще в пути: из-за болезни железнодорожника из диспетчерской поезд был вынужден объехать города Ульм и Аален, а в Рейнланд прибыл более чем на час позже. Разочарованным пассажирам оставалось делать пересадку, ждать и отменять встречи.

Форсмажоры случаются, но немецкие журналисты выяснили, что это — лишь половина правды. Вероятно, для железной дороги Deutsche Bahn имеет ключевое значение статистика задержек, которую демонстрируют на больших пресс-конференциях и заседаниях наблюдательного совета. Ее же ежедневно могут просматривать менеджеры с помощью "панели инструментов" на своих служебных устройствах.

Прибытие поезда считается пунктуальным, если его опоздание не превышает 6 минут. Если же поезд отменяют, он для статистики не учитывается. Чтобы придерживаться желаемых показателей, менеджеры идут на хитрости. Причина проста — немецкая железная дорога уже имеет долг в 22 миллиарда евро и терпит миллионные убытки.

11 сентября поезд из Гамбурга прибыл в Кельн с опозданием на 144 минуты, потому что трассу заблокировала "скорая". Хотя обстоятельства не зависели от железной дороги, путешествие для пассажиров в этой точке закончилось — в Мюнхен их уже не повезли. Сотрудники говорят, что это было сделано "для улучшения статистики", а людей приказали направлять на альтернативные сообщения.

Кроме того, железнодорожники позволяют ездить поездам пустыми. Работник диспетчерской службы рассказал, что они "возят электричество по округе". Один из таких поездов-призраков должен был ехать в Гамбург — более 400 километров без пассажиров.

Немецкие железнодорожники признались СМИ, что больше не видят смысла в своей работе. Пока руководство проводит целые дни на совещаниях и конференциях, их подчиненные работают над пунктуальностью.

"На запрос Spiegel железная дорога не захотела сообщить, кто несет ответственность за такую практику. Компания также ответила на большой перечень вопросов Spiegel преимущественно уклончиво, а на дополнительные вопросы вообще не ответила", — передали в издании.

В то же время в компании признали, что "в отдельных случаях может быть целесообразным досрочно прекратить движение поезда", чтобы пассажиры пересели на другой. Однако формулировку работников, что поезда отменяют для улучшения статистики, в Deutsche Bahn назвали неправильной.

