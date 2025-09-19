Чого не зробиш заради пунктуальності: що вигадали на німецькій залізниці задля статистики

У Німеччині вигадали хитрість, щоб поліпшити статистику своєї залізниці. Коли потяг вибивається з графіку, він не запізнюється, а не приїжджає взагалі.

Related video

Німецька залізниця вдається до "все більш зухвалих методів", щоб покращити свої показники. Численні працівники підтверджують, що вже тривалий час поїзди просто скасовують, щоб вони не псували статистику своїми запізненнями. Про це йдеться у матеріалі видання Spiegel від 19 вересня.

Вранці 16 вересня пасажири чекали на потяг ICE 616, який мав доставити їх з Мюнхена у Гамбург. Однак на них чекало розчарування — поїзд, який й без того значно запізнювався, не рушив далі через "несподівану нестачу персоналу".

Проблеми почалися ще в дорозі: через хворобу залізничника з диспетчерської поїзд був змушений об'їхати міста Ульм і Аален, а в Рейнланд прибув на понад годину пізніше. Розчарованим пасажирам залишалось робити пересадку, чекати й скасовувати зустрічі.

Форсмажори трапляються, але німецькі журналісти з'ясували, що це — лише половина правди. Ймовірно, для залізниці Deutsche Bahn має ключове значення статистика затримок, яку демонструють на великих пресконференціях та засіданнях наглядової ради. Її ж щодня можуть переглядати менеджери за допомогою "панелі інструментів" на своїх службових пристроях.

Прибуття поїзда вважається пунтуальним, якщо його запізнення не перевищує 6 хвилин. Якщо ж потяг скасовують, він для статистики не враховується. Щоб дотримуватись бажаних показників, менеджери йдуть на хитрощі. Причина проста — німецька залізниця вже має борг у 22 мільярди євро та зазнає мільйонних збитків.

11 вересня потяг з Гамбурга прибув у Кельн з запізненням на 144 хвилини, бо трасу заблокувала "швидка". Хоча обставини не залежали від залізниці, подорож для пасажирів у цій точці закінчилася — до Мюнхена їх вже не повезли. Співробітники кажуть, що це було зроблело "для поліпшення статистики", а людей наказали скеровувати на альтернативні сполучення.

Окрім того, залізничники дозволяють їздити поїздам порожніми. Працівник диспетчерської служби розповів, що вони "возять електрику по окрузі". Один з таких потягів-привидів мав їхати у Гамбург — понад 400 кілометрів без пасажирів.

Німецькі залізничники зізнались ЗМІ, що більше не бачать сенсу у своїй роботі. Поки керівництво проводить цілі дні на нарадах і конференціях, їхні підлеглі працюють над пунктуальністю.

"На запит Spiegel залізниця не захотіла повідомити, хто несе відповідальність за таку практику. Компанія також відповіла на великий перелік питань Spiegel переважно ухильно, а на додаткові запитання взагалі не відповіла", — передали у виданні.

Водночас у компанії визнали, що "в окремих випадках може бути доцільним достроково припинити рух поїзда", щоб пасажири пересіли на інший. Проте формулювання працівників, що потяги скасовують задля покращення статистики, у Deutsche Bahn назвали неправильним.

Нагадаємо, у Данії бобер збудував греблю, через яку довелось скасувати залізничне сполучення між містами. Надмірна працьовитість тварини призвела до пошкодження моста, яким рухались потяги.

Подружжя з Великої Британії було приголомшене, коли під час ремонту свого нового будинку знайшло дещо за стіною. На "приховану деталь" пара натрапила, розбираючи камін.