Послабив фундамент: в Данії бобер самотужки зупинив рух потягів на тиждень (фото)

В Данії занадто працьовитий бобер збудував греблю, через яку довелось скасувати залізничне сполучення між містами Аулум та Струер.

Гребля, збудована бобром, призвела до пошкодження залізничного моста, яким рухались потяги, пише суспільний мовник Данії DR.

Залізничне сполучення між містами довелося призупинити ще 17 вересня і триватимуть ремонтні роботи щонайменше до вечора неділі — 21 вересня.

Компанія Banedanmark, яка обслуговує державну мережу залізниць, перекинула всю відповідальність за незручності для пасажирів на бобра.

"Він збудував власну греблю у струмку під мостом, що змінило потік води та послабило фундамент", — пояснили в компанії.

Там також опублікували фото з наслідками роботи гризуна.

Бобер збудував греблю в Данії Фото: соцмережі

Наслідки побудованої бобром греблі в Данії Фото: соцмережі

Зазначається, що до того часу, поки рух потягів не відновиться, транспортне сполучення між містами буде відбуватися автобусними маршрутами.

