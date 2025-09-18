На Прикарпатті сусіди ледь не побилися через витівку бобрів-переселенців (відео)

У селі Тисів у Калуському районі Івано-Франківської області України двоє чоловіків ледь не побилися через дамбу, яка затопила поле одного з них.

Related video

Один із них подумав, що це сусід спорудив об'єкт, через який підтопило його поле, розповіла журналістка Жанна Дутчак.

Від бійки їх врятував сільський староста Володимир Савчук, який втрутився в конфлікт двох чоловіків після того, як один із селян прийшов до нього і поскаржився на, як йому здавалося, витівки сусіда.

Коли посадовець разом із місцевим жителем поїхав на вказане місце й оглянув перегороджений гілками потічок, то зрозумів, що дамба — справа рук, вірніше, зубів бобрів, які нещодавно оселилися в цій місцевості.

Вони й спорудили дамбу, через що рівень води піднявся приблизно на 120 см, і вона затопила поле.

За словами старости, на сьогодні через діяльність гризунів-"переселенців" затопило вже понад гектар площ.

Експерти зазначають, що у зв'язку з кліматичними змінами спостерігається велика міграція бобрів на Прикарпаття, де їх не було століттями. Збільшення їхньої популяції фіксують у північній частині регіону, зокрема в лісах Болехова та Вигоди.

Раніше повідомлялося, що в Чехії на території ландшафту, що охороняється, Брди бобри випередили людей і реалізували проєкт відновлення земель, який готувався роками. Побудовані тваринами дамби дали змогу місцевості знову стати мулистою, заощадивши при цьому до 30 мільйонів крон ($1,2 млн).

Нагадаємо також, що в Шотландії бобри протягом 15 років побудували греблю, яка почала шкодити оточенню. В окрузі Пертшир через діяльність гризунів вода затопила сади та двори.