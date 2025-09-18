На Прикарпатье соседи едва не побились из-за проделки бобров-переселенцев (видео)

В селе Тысив в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины двое мужчин едва не подрались из-за дамбы, которая затопила поле одного из них.

Related video

Один из них подумал, что это сосед соорудил объект, из-за которого подтопило его поле, рассказала журналистка Жанна Дутчак.

От потасовки их спас сельский староста Владимир Савчук, который вмешался в конфликт двух мужчин после того, как один из крестьян пришел к нему и пожаловался на, как ему казалось, проделки соседа.

Когда чиновник вместе с местным жителем поехал на указанное место и осмотрел перегороженный ветками ручей, то понял, что дамба – дело рук, вернее, зубов бобров, которые недавно поселились в этой местности.

Они и соорудили дамбу, из-за чего уровень воды поднялся примерно на 120 см, и она затопила поле.

По словам старосты, на сегодняшний день из-за деятельности грызунов-"переселенцев" затопило уже более гектара площадей.

Эксперты отмечают, что в связи с климатическими изменениями наблюдается большая миграция бобров в Прикарпатье, где их не было столетиями. Увеличение их популяции фиксируют в северной части региона, в частности в лесах Болехова и Выгоды.

Ранее сообщалось, что в Чехии на территории охраняемого ландшафта Брды бобры опередили людей и реализовали проект восстановления земель, который готовился годами. Построенные животными дамбы позволили местности снова стать илистой, сэкономив при этом до 30 миллионов крон ($1,2 млн).

Напомним также, что в Шотландии бобры в течение 15 лет построили плотину, которая начала вредить окружению. В округе Пертшир из-за деятельности грызунов вода затопила сады и дворы.