Бобры опередили людей: в Чехии грызуны построили плотину и сэкономили $1,2 млн (видео)

Местные власти пытались согласовать проект по заболачиванию территории в заповедной зоне Брды еще с 2018 года. Бобры выбрали "идеальное место" — мелиоративный канал, который был построен армией на бывшем полигоне.

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В Чехии на территории охраняемого ландшафта Брды бобры опередили людей и реализовали проект восстановления земель, который готовился годами. Построенные животными дамбы позволили местности снова стать илистой, сэкономив при этом до 30 миллионов крон (1,2 млн долларов), сообщает чешский телеканал CT24.

В районе Падртьских прудов грызуны построили несколько плотин, вернув местности ее естественный болотистый характер. Интересно, что местная администрация уже имела разрешение на ревитализацию этой территории, но животные сделали все значительно быстрее и без дополнительных затрат.

По словам зоолога Иржи Влчека, бобер способен построить плотину всего за одну-две ночи, тогда как людям необходимо получить соответствующие разрешения и найти финансирование.

Грызуны выбрали идеальное место для строительства — осушительный канал, созданный военными на бывшем полигоне. Еще в 2018 году власти планировали восстановить реку Клабаву, но теперь эти работы больше не нужны.

"Военные и государственные леса, а также Влтавское водное управление вели дискуссии относительно проектов и права собственности на землю, а бобер просто опередил их. Это позволило сэкономить — по сегодняшним ценам — целых 30 миллионов крон", — подсчитал глава администрации заповедника Богумил Фишер.

Однако деятельность бобров не всегда приносит пользу. Например, в регионе Орлицко-Устецком их плотины вызвали затопление сельскохозяйственных угодий и даже подтопление железнодорожных путей.

В Чехии действует специальная программа по контролю популяции бобра. Она предусматривает три уровня регулирования их присутствия: от полной защиты до возможности отстрела в определенных регионах.

На сегодня в стране проживает примерно 15 тысяч бобров. Государство компенсирует ущерб, нанесенный этими животными, и оказывает финансовую поддержку на восстановление поврежденных дамб и защитных сооружений.

Напомним, в Шотландии бобры в течение 15 лет построили плотину, которая начала вредить окружению. В округе Пертшир из-за деятельности грызунов вода затопила сады и дворы.