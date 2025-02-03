Бобри випередили людей: у Чехії гризуни побудували греблю і зекономили $1,2 млн (відео)

Місцева влада намагалася погодити проєкт із заболочування території в заповідній зоні Брди ще з 2018 року. Бобри обрали "ідеальне місце" — меліоративний канал, який був побудований армією на колишньому полігоні.

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У Чехії на території охоронюваного ландшафту Брди бобри випередили людей і реалізували проєкт відновлення земель, який готувався роками. Збудовані тваринами дамби дозволили місцевості знову стати мулистою, заощадивши при цьому до 30 мільйонів крон (1,2 млн доларів), повідомляє чеський телеканал CT24.

У районі ставків Падртьських гризуни збудували кілька гребель, повернувши місцевості її природний болотистий характер. Цікаво, що місцева адміністрація вже мала дозвіл на ревіталізацію цієї території, але тварини зробили все значно швидше та без додаткових витрат.

За словами зоолога Їржі Влчека, бобер здатний побудувати греблю всього за одну-дві ночі, тоді як людям необхідно отримати відповідні дозволи та знайти фінансування.

Гризуни обрали ідеальне місце для будівництва — осушувальний канал, створений військовими на колишньому полігоні. Ще у 2018 році влада планувала відновити річку Клабаву, але тепер ці роботи більше не потрібні.

"Військові та державні ліси, а також Влтавське водне управління вели дискусії щодо проєктів та права власності на землю, а бобер просто випередив їх. Це дозволило заощадити — за сьогоднішніми цінами — цілих 30 мільйонів крон", — підрахував голова адміністрації заповідника Богуміл Фішер.

Однак діяльність бобрів не завжди приносить користь. Наприклад, у регіоні Орлицько-Устецькому їхні греблі спричинили затоплення сільськогосподарських угідь і навіть підтоплення залізничних колій.

У Чехії діє спеціальна програма з контролю популяції бобра. Вона передбачає три рівні регулювання їхньої присутності: від повного захисту до можливості відстрілу у певних регіонах.

На сьогодні в країні проживає приблизно 15 тисяч бобрів. Держава компенсує збитки, завдані цими тваринами, та надає фінансову підтримку на відновлення пошкоджених дамб і захисних споруд.

Нагадаємо, у Шотландії бобри впродовж 15 років збудували греблю, яка почала шкодити оточенню. В окрузі Пертшир через діяльність гризунів вода затопила сади і двори.