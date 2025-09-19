Поддержите нас UA
Ослабил фундамент: в Дании бобр самостоятельно остановил движение поездов на неделю (фото)

Бобр построил плотину в Дании
Бобр (иллюстративное фото) | Фото: Из открытых источников

В Дании слишком трудолюбивый бобр построил плотину, из-за которой пришлось отменить железнодорожное сообщение между городами Аулум и Струер.

Плотина, построенная бобром, привела к повреждению железнодорожного моста, по которому двигались поезда, пишет общественный вещатель Дании DR.

Железнодорожное сообщение между городами пришлось приостановить еще 17 сентября и будут продолжаться ремонтные работы как минимум до вечера воскресенья — 21 сентября.

Компания Banedanmark, которая обслуживает государственную сеть железных дорог, перебросила всю ответственность за неудобства для пассажиров на бобра.

"Он построил собственную плотину в ручье под мостом, что изменило поток воды и ослабило фундамент", — пояснили в компании.

Там также опубликовали фото с последствиями работы грызуна.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Отмечается, что до того времени, пока движение поездов не восстановится, транспортное сообщение между городами будет происходить автобусными маршрутами.

Напомним, на Прикарпатье соседи едва не подрались из-за выходки бобров-переселенцев.

Фокус также писал о том, как поезд сошел с рельсов, а лес сгорел из-за плотины, построенной бобрами.