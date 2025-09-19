Ослабил фундамент: в Дании бобр самостоятельно остановил движение поездов на неделю (фото)
В Дании слишком трудолюбивый бобр построил плотину, из-за которой пришлось отменить железнодорожное сообщение между городами Аулум и Струер.
Плотина, построенная бобром, привела к повреждению железнодорожного моста, по которому двигались поезда, пишет общественный вещатель Дании DR.
Железнодорожное сообщение между городами пришлось приостановить еще 17 сентября и будут продолжаться ремонтные работы как минимум до вечера воскресенья — 21 сентября.
Компания Banedanmark, которая обслуживает государственную сеть железных дорог, перебросила всю ответственность за неудобства для пассажиров на бобра.
"Он построил собственную плотину в ручье под мостом, что изменило поток воды и ослабило фундамент", — пояснили в компании.
Там также опубликовали фото с последствиями работы грызуна.
Отмечается, что до того времени, пока движение поездов не восстановится, транспортное сообщение между городами будет происходить автобусными маршрутами.
