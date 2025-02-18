Поезд сошел с рельсов, а лес сгорел: все это из-за бобров, построивших плохую плотину (фото)

Расследование показало, что поезд пустили под откос именно бобры. Плотина, которую они построили, не выдержала напора воды — в результате этого размыло железнодорожные пути.

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Причиной железнодорожной катастрофы, произошедшей два года назад в американском штате Мэн, оказались бобры, построившие плохую плотину. Об этом пишет издание Associated Press.

В результате несчастного случая с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов, а также разлились сотни галлонов горючего, потом загорелся лес. Трех пострадавших железнодорожников госпитализировали, им оказали первую медицинскую помощь, а затем отпустили домой.

Расследование, проведенное властями штата, показало, что поезд пустили под откос именно бобры. Плотина, которую они построили, не выдержала напора воды. Поток пронесся по дренажным каналам до железной дороги и смыл участок путей.

Поезд сошел с рельсов в апреле 2023 года Фото: Maine Forest Service

Владелец железной дороги Canadian Pacific Kansas City возглавил команду по очистке и ремонту территории после аварии. По его словам, три локомотива и шесть вагонов, которые сошли с рельсов, перевозили пиломатериалы и электропроводку.

Согласно письму, направленному чиновниками штата в Canadian Pacific Kansas City, восстановительные работы на месте катастрофы были завершены в конце 2024 года.

Вместе с тем, деятельность бобров не всегда вредит людям. В Чехии на территории охраняемого ландшафта Брды бобры опередили людей и реализовали проект восстановления земель, который готовился годами. Построенные животными дамбы позволили местности снова стать илистой, сэкономив при этом до 30 миллионов крон (1,2 млн долларов).

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