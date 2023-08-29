"Грязная ситуация": правительство Италии борется с нашествием грызунов в Колизее (видео)

Власти Рима взволнованы из-за опубликованных в соцсетях видео с крысами вблизи исторического амфитеатра. Городская служба устанавливает ловушки, а в Министерстве культуры выражают возмущение последствиями "мусорного кризиса".

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Городские власти Рима борются с нашествием крыс вокруг Колизея после того, как туристы начали публиковать фото грызунов на территории вокруг амфитеатра. Об этом говорится в материале Reuters от 26 августа.

Руководительница городской службы сбора мусора Сабрина Альфонси объяснила, что "специальное вмешательство" призвано сделать безопасным одно из самых посещаемых мест в Италии. Специалисты очищают зеленые зоны и канализацию вокруг Колизея, а также расставляют ловушки.

Сообщается, что в Риме проживают примерно 7 миллионов крыс, то есть по 2,5 грызуна на каждого жителя города. Альфонси отметила, что нашествию крыс способствовали всплеск туристов и жара, ведь это привело к увеличению мусора.

По данным медиа, Рим "много лет" борется с "мусорным кризисом". Речь идет о переполненных свалках, рядом с которыми скапливаются отходы.

Колизей — самый большой амфитеатр в Римской империи, построенный две тысячи лет назад. Он использовался для боев гладиаторов, казней и охоты на животных. Сейчас это историческая достопримечательность, доступная для посещения туристам.

Позже, 28 августа, в ANSA проинформировали о намерении правительства вмешаться в ситуацию с крысами вблизи Колизея. Соответствующее заявление сделал министр культуры Дженнаро Санджулиано.

"Позор, что самый важный археологический район в мире находится в таком состоянии: этот район принадлежит не Министерству культуры, а муниципалитету Рима, но вопрос не в том, кто ответственен. Я немедленно позвонил мэру города Рим и дал понять, что ситуация невыносима. Надо сделать больше", — подчеркнул он.

Глава итальянского Минкульта поделился, что "возмущен грязной ситуацией в Колизее".

"Мы готовы взять на себя управление этой сферой", — добавил Санджулиано.

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