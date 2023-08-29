"Брудна ситуація": уряд Італії бореться з нашестям гризунів у Колізеї (відео)

Влада Риму схвильована через опубліковані у соцмережах відео зі щурами поблизу історичного амфітеатру. Міська служба встановлює пастки, а у Міністерстві культури висловлюють обурення наслідками "сміттєвої кризи".

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Міська влада Риму бореться з нашестям щурів навколо Колізею після того, як туристи почали публікувати фото гризунів на території навколо амфітеатру. Про це йдеться у матеріалі Reuters від 26 серпня.

Керівниця міської служби збору сміття Сабріна Альфонсі пояснила, що "спеціальне втручання" покликане зробити безпечним одне з найбільш відвідуваних місць в Італії. Фахівці очищують зелені зони та каналізацію навколо Колізею, а також розставляють пастки.

Повідомляється, що у Римі проживають приблизно 7 мільйонів щурів, тобто по 2,5 гризуна на кожного мешканця міста. Альфонсі зазначила, що нашестю щурів сприяли сплеск туристів та спека, адже це призвело до збільшення сміття.

За даними медіа, Рим "багато років" бореться зі "сміттєвою кризою". Йдеться про переповнені смітники, поряд з якими скупчуються відходи.

Колізей — найбільший амфітеатр у Римській імперії, побудований дві тисячі років тому. Він використовувався для боїв гладіаторів, страт та полювання на тварин. Нині це історична пам’ятка, доступна для відвідування туристам.

Пізніше, 28 серпня, в ANSA проінформували про намір уряду втрутитись у ситуацію з щурами поблизу Колізею. Відповідну заяву зробив міністр культури Дженнаро Санджуліано.

"Ганьба, що найважливіший археологічний район у світі знаходиться в такому стані: цей район належить не Міністерству культури, а муніципалітету Риму, але питання не в тому, хто відповідальний. Я негайно зателефонував меру міста Рим і дав зрозуміти, що ситуація нестерпна. Треба зробити більше", — підкреслив він.

Голова італійського Мінкульту поділився, що "обурений брудною ситуацією в Колізеї".

"Ми готові взяти на себе управління цією сферою", — додав Санджуліано.

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