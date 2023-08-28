Невловний лиходій на волі: готель зазнав мільйонних збитків через винахідливу видру (відео)
Тварина змогла обійти електричну огорожу та почала красти дорогу рибу зі ставка. Збитки становлять вже понад 4,5 млн гривень, тож працівники шукають шляхи боротьби зі зловмисником.
У Великій Британії завівся злодій, що краде дорогу рибу з приватних водойм. Збитки становлять вже понад 4,5 мільйона гривень. Про це повідомили у соцмережах The Grosvenor Pulford Hotel and Spa.
"Злодій на волі. Нещодавно наша команда виявила непроханого гостя, який бродив територією готелю вночі", — йдеться у публікації.
Зловмисником виявилася видра. Вона вкрала вже 20 парчевих коропів (також відомих як коропи кой) зі ставка готелю та ще приблизно 30 — зі ставка Азійського сенсорного саду.
"Попри те, що ми раді зіграти свою роль у місцевій екосистемі, ми (і риби) можемо лише сподіватися, що візити нападника стануть принаймні трохи рідшими, оскільки він набирає чималий рахунок", — зазначила команда готелю.
У The Grosvenor Pulford Hotel and Spa розповіли, що видра з’їла риби вже на 100 тисяч фунтів, тобто 4,63 мільйона гривень за актуальним курсом.
У матеріалі The Telegraph йдеться, що ціна одного коропа кой — 2 тисячі фунтів, тобто приблизно 92,5 тисячі гривень. Співробітники готелю були шоковані, коли побачили на записах з камер відеоспостереження, як видра краде риб з водойми.
"Безумовно, було, м’яко кажучи, несподіванкою виявити, що видра була винуватцем нашої величезної втрати риби. З парканами, які ми встановили раніше, щоб захистити меншу рибу від чапель, ми не очікували, що великі тварини зможуть отримати доступ до ставків", — пояснив керівник готелю Ендрю Нельсон.
Він розповів, що після великих збитків працівники намагаються знайти рішення, яке допоможе запобігти ще більшим втратам риби.
"Наші різноколірні коропи — це не лише привабливі мешканці нашого саду, які багато років спокійно живуть на нашій території, але й значні інвестиції в нашу локацію", — підкреслив Нельсон.
Нагадаємо, двоє поліціянтів у США врятували двох людей у непроглядній темряві. Вони тонули у машині в ставку. Пізніше постраждалий пояснив, що не помітив закінчення дороги поблизу водойми та пробив огорожу на авто.
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