"Настоящая чума": гигантские слизни "захватили" дом пенсионерки (фото)

Женщина считает, что причиной появления слизняков в ее доме является сырость. Она борется с городским советом за то, чтобы его сотрудники пришли и решили проблему.

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67-летняя Роуз Александер из Великобритании утверждает, что "настоящая чума" гигантских слизней вторгается в ее дом уже несколько месяцев, вызывая у нее тревогу и депрессию. В прошлом году эти существа даже "испортили" ей Рождество. Об этом пишет EdinburghLive.

Пенсионерка сумела сфотографировать одного из чудовищных слизней на мусорном контейнере для пищевых отходов возле своего дома в Стенхаусе (Эдинбург, Шотландия). Женщина говорит, что она "сыта по горло", поскольку в ее доме уже несколько месяцев обитает "настоящая чума" гигантских слизняков. По словам Роуз, на прошлое Рождество им удалось забраться в кухонный ящик, когда она собиралась подавать ужин, и тем самым испортить большой обед для ее семьи.

"Они очень большие, разбежались по всему саду и проникают на кухню через заднюю дверь", — рассказала британка.

Роуз считает, что причиной появления слизней в ее доме является сырость Фото: edinburghlive.co.uk

Роуз считает, что причиной появления слизней в ее доме является сырость. По ее словам, она борется с городским советом Эдинбурга за то, чтобы его сотрудники пришли и посмотрели на проблему. Женщина также утверждает, что слизни вызывают у нее чувство тревоги и депрессию.

"Я сыта по горло этой настоящей чумой слизней, проникающих в дом, и уже долгое время жду встречи, чтобы кто-нибудь пришел и посмотрел на проблему. Они вызывают у меня беспокойство, я нахожу их повсюду, в шкафах с продуктами и в посуде. Я просто сыта по горло и подавлена тем, что не могу иметь нормальную кухню, как все остальные", — сказала она.

Британка также рассказала, что в прошлом году у нее был один слизняк в ящике для столовых приборов, когда она собиралась подавать рождественский ужин.

"Я выбросила ужин в мусорное ведро, и это испортило нам Рождество", — добавила пенсионерка.

В совете подтвердили, что знают об этой проблеме, и сообщили, что займутся ее решением.

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