Била кулаками по морде: женщину судят за то, что она наказала пони (фото)

Женщину подозревают в жестоком обращении с животным по кличке Брюс Всемогущий. Сторона обвинения утверждает, что наказание было ненужным, контрпродуктивным и чрезмерным.

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В Великобритании 39-летняя бывшая учительница начальной школы Сара Моулдс причинила лошади страдания, нанеся несколько ударов по ее морде после того, как она плохо себя вела. Об этом пишет The Telegraph.

Британка обвиняется Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) в жестоком обращении с принадлежавшим ей пони по кличке Брюс Всемогущий в Линкольншире в ноябре 2021 года.

39-летняя женщина отрицает высунутые против нее обвинения, утверждая, что ее действия были соразмерными.

Открывая судебный процесс в Линкольнском королевском суде, прокурор Хейзел Стивенс сказала, что на предоставленных обвинением кадрах видно, как подсудимая хватается за веревку поводьев, бьет лошадь ногами и наносит несколько ударов по морде лошади.

"Она сказала, что оставила двух пони с двумя детьми на траве и что пони выбежал на дорогу, а дети держали его за веревку. Она крикнула ребенку, чтобы он отпустил поводок, и Брюс вылетел на дорогу. По ее словам, она поймала его и сразу же наказала. Поскольку животное было рядом с детьми, она сказала, что это было уместное наказание за его плохое поведение. Хотя Брюс не получил никаких внешних повреждений, наказание Моулд было ненужным, контрпродуктивным и чрезмерным", — заявила Стивенс.

Кадры этого поступка были размещены в социальных сетях организацией Hertfordshire Hunt Saboteurs Фото: Cottesmore Hunt

Кадры этого поступка были размещены в социальных сетях организацией Hertfordshire Hunt Saboteurs. На них видно, как Брюс выходит из-за загородки с лошадьми на дорогу. После этого Моулдс взяла его за веревку и ударил ногой в грудь, а затем нанесла Брюсу не менее четырех ударов по морде кулаком и вернула животное в загон.

В ходе допроса, проведенного инспектором RSPCA Китом Хогбеном 25 ноября 2021 года, стенограмма которого была зачитана в суде, Моулдс сказала, что не считает свои действия противозаконными.

"Я думаю, что в той ситуации это было необходимо. Если бы я не отчитала его, а он продолжал бы вести себя подобным образом, то было бы нецелесообразно, чтобы с ним занимались дети. Я не согласна с тем, что это было излишне, и я также не согласна с тем, что животное пострадало", — говорила тогда британка.

Издание отмечает, что бывшая учительница отрицает свою вину. Судебный процесс продолжается.

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