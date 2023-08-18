Слышали, но не видели: женщина показала загадочного зверя в своем саду (фото, видео)

Необычное четвероногое существо, затаившееся в саду, напугало семью и породило множество диких теорий. Женщина просит помощи в опознании необычного животного.

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В США Тина Каллиг из деревни Хилл Кантри, штат Техас, успела снять на камеру загадочного зверя, прежде чем он скрылся. Об этом пишет UPI.

Американка просит помощи в опознании необычного животного, которое женщина увидела в своем районе. По словам Тины, она быстро начала фотографировать загадочного гостя, когда выглянула из своего дома и заметила "нечто, что поставило ее в тупик".

"Я была внутри и выглянула в сад. Я увидела животное и подумала: "Ого, что это такое?" Некоторые считают, что это нечто среднее между койотом и собакой", — рассказала Каллиг телеканалу KENS-TV.

По ее словам, животное лакомилось ягодами, упавшими с куста.

По словам женщины, животное лакомилось ягодами, упавшими с куста Фото: Соцсети

Каллиг разместила свои фото и видео на сайте NextDoor, где соседи предложили свои версии, в том числе несколько предположений о том, что она нашла мифическую "чупакабру". По местной легенде, в окрестностях Hill Country Village живет горный лев, но, по словам городских властей, его никогда не видели, а уж тем более не снимали на камеру.

Чиновники сообщили, что обратились за помощью в идентификации животного к техасским охотникам.

Рейчел Мальстафф, директор по млекопитающим зоопарка Сан-Антонио, сказала, что животное на фотографиях может быть койотом или собакой. По мнению ветеринаров зоопарка, это, по-видимому, собака, страдающая лишаем или другими кожными заболеваниями.

В апреле сотрудники техасской службы парков и дикой природы столкнулись с подобной проблемой, когда камера слежения в долине Рио-Гранде зафиксировала изображение загадочного животного, которое чиновники затруднились идентифицировать.

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