Чули, але не бачили: жінка показала загадкового звіра у своєму саду (фото, відео)

Незвичайна чотиринога істота, що зачаїлася в саду, налякала сім'ю і породила безліч диких теорій. Жінка просить допомоги в упізнанні незвичайної тварини.

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У США Тіна Калліг із села Гілл Кантрі, штат Техас, встигла зняти на камеру загадкового звіра, перш ніж він зник. Про це пише UPI.

Американка просить допомоги в упізнанні незвичайної тварини, яку жінка побачила у своєму районі. За словами Тіни, вона швидко почала фотографувати загадкового гостя, коли визирнула зі свого будинку і помітила "щось, що поставило її в глухий кут".

"Я була всередині й виглянула в сад. Я побачила тварину і подумала: "Ого, що це таке?" Дехто вважає, що це щось середнє між койотом і собакою", — розповіла Калліг телеканалу KENS-TV.

За її словами, тварина ласувала ягодами, що впали з куща.

За словами жінки, тварина ласувала ягодами, що впали з куща Фото: Соцмережi

Калліг розмістила свої фото і відео на сайті NextDoor, де сусіди запропонували свої версії, зокрема кілька припущень про те, що вона знайшла міфічну "чупакабру". За місцевою легендою, в околицях Hill Country Village живе гірський лев, але, за словами міської влади, його ніколи не бачили, а вже тим більше не знімали на камеру.

Чиновники повідомили, що звернулися по допомогу в ідентифікації тварини до техаських мисливців.

Рейчел Мальстафф, директор зі ссавців зоопарку Сан-Антоніо, сказала, що тварина на фотографіях може бути койотом або собакою. На думку ветеринарів зоопарку, це, мабуть, собака, що страждає на лишай або інші шкірні захворювання.

У квітні співробітники техаської служби парків і дикої природи зіткнулися з такою проблемою, коли камера стеження в долині Ріо-Гранде зафіксувала зображення загадкової тварини, яку чиновники не змогли ідентифікувати.

Раніше Фокус повідомляв, що двоголова змія має "дві різні особистості". Рептилія може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи. Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.

Також стало відомо, що з океану виповзла величезна отруйна морська змія. Її довжина була трохи більше метра, а вага від 2 до 3 кілограмів. Вони помітили, що тварина була в поганому стані.