"Яке чудовисько": з океану виповзла величезна отруйна морська змія (фото)

Під час прогулянки люди помітили дорослу морську змію, вік якої оцінюється щонайменше в 10 років. Її довжина була трохи більшою за метр, а вага від 2 до 3 кілограмів. Вони помітили, що тварина була в поганому стані.

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В Австралії відвідувачі пляжу залишилися наляканими після того, як під час ранкової прогулянки зіткнулися віч-на-віч із "жахливим" морським мешканцем. Про це пише Daily Star.

Величезну отруйну морську змію виявили на пляжі Саншайн на австралійському узбережжі Квінсленд Саншайн.

Один із тих, хто прогулювався, помітив, що в морської тварини була величезна діра на боці, що й стало причиною жахливої знахідки вранці 18 липня. Про морську змію повідомили в цілодобову службу Sunshine Coast Snake Catchers, яка доправила її в Austalia Zoo Wildlife Hospital.

За словами працівника Стюарта Маккензі, коли він і його колега Метт прибули на місце, тварина була в поганому стані. Поки невідомо, чи вдасться врятувати змію, знайдену відвідувачами пляжу.

"Вона була явно нездорова, у неї була велика рана на боці, начебто щось відкололо шматок", — сказав у бесіді з New.au.com МакКензі.

Тварина була в поганому стані Фото: Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Доросла морська змія, вік якої оцінюється не менш ніж у 10 років, була стандартного розміру. Вона була трохи більш як метр завдовжки та важила від двох до трьох кілограмів. Однак її виявлення стало приводом для чергового попередження ловців змій про необхідність негайно викликати рятувальників у разі виявлення їх на пляжі або в будь-якому іншому місці.

"Люди повинні триматися на безпечній відстані, не підпускати до себе собак і одразу ж викликати місцевих фахівців із вилову змій", — додав Маккензі.

Організація також попередила, що в жодному разі не можна підбирати та викидати в океан морських змій, які опинилися на мілині.

"Якщо морську змію викинуло на берег, це зазвичай означає, що вона нездорова або поранена та потребує допомоги. Не намагайтеся підібрати морську змію та викинути її назад в океан. Морські змії дуже отруйні, і поводитися з ними повинні тільки професіонали", — заявила у своєму повідомленні у Facebook організація.

Сотні людей прокоментували цей пост, висловивши своє здивування тим, що було викинуто на берег.

"Яке чудовисько. Сподіваюся, воно піде на поправку", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру. Укус такої змії смертельний і може вбити людину всього за 30 хвилин. Пілот Рудольф Еразмус дуже боявся, що кобра могла поповзти в задню частину і викликати масову паніку. Чоловік зібрався з думками й спокійним голосом повідомив пасажирам про "небажаного пасажира".

Також стало відомо, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східна коричнева змія була витягнута з будинку службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежала на ліжку.