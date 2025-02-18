Поїзд зійшов з рейок, а ліс згорів: усе це через бобрів, які збудували погану греблю (фото)

Розслідування показало, що потяг пустили під укіс саме бобри. Гребля, яку вони побудували, не витримала напору води — внаслідок цього розмило залізничні шляхи.

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Причиною залізничної катастрофи, що два роки тому сталася в американському штаті Мен, виявились бобри, які збудували погану греблю. Про це пише видання Associated Press.

У результаті нещасного випадку з рейок зійшли три локомотиви й шість вагонів, а також розлилися сотні галонів пального, після чого зайнявся ліс. Трьох постраждалих залізничників госпіталізували. Їм надали першу медичну допомогу, а потім відпустили додому.

Розслідування, проведене владою штату, показало, що потяг пустили під укіс саме бобри. Гребля, яку вони побудували, не витримала напору води. Потік пронісся дренажними каналами аж до залізниці й змив ділянку шляхів.

Поїзд зійшов з рейок у квітні 2023 року Фото: Maine Forest Service

Власник залізниці Canadian Pacific Kansas City очолив команду з очищення та ремонту території після аварії. За його словами, три локомотиви й шість вагонів, які зійшли з рейок, перевозили пиломатеріали та електропроводку.

Згідно з листом, надісланим чиновниками штату до Canadian Pacific Kansas City, відновлювальні роботи на місці катастрофи були завершені у кінці 2024 року.

Разом з тим, діяльність бобрів не завжди шкодить людям. У Чехії на території охоронюваного ландшафту Брди бобри випередили людей і реалізували проєкт відновлення земель, який готувався роками. Збудовані тваринами дамби дозволили місцевості знову стати мулистою, заощадивши при цьому до 30 мільйонів крон (1,2 млн доларів),

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