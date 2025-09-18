Пара під час ремонту покинутого будинку натрапила на "скарб" за стіною (відео)

Подружжя з Лідса в Західному Йоркширі (Велика Британія) було приголомшене, коли під час ремонту свого нового будинку виявило за стіною незвичайну знахідку.

Пара показала "приховану деталь" в одному зі своїх відео в TikTok. Розбираючи камін, пара натрапила на заховану за тонкою перегородкою старовинну чавунну піч.

Сімейна пара придбала будинок, який простояв покинутим понад п'ять років. Вони вирішили повністю оновити будівлю, щоб перетворити її на місце, про яке мріяли. Однак замість звичайних будівельних клопотів їм довелося зіткнутися з несподіваним сюрпризом.

Під час демонтажу каміна вони виявили за тонкою панеллю старовинну чавунну плиту, що нагадує знамениту в Британії AGA. Момент знахідки потрапив на відео: чоловік акуратно відриває обшивку стіни, а потім, побачивши прихований прилад, ошелешено вимовляє лише: "Ох". Його супутниця радісно вигукує: "Це АГА!".

Ролик, опублікований у TikTok, набрав понад 1,6 мільйона переглядів. Коментатори навперебій ділилися емоціями. Одні називали плиту "справжньою антикварною перлиною", інші радили зберегти її і навіть перевірити на азбест. Знайшлися й ті, хто згадав власні історії: хтось знайшов старий паркет під килимом, хтось — реліквії вікторіанської епохи.

"Спробуйте відновити її, це було б неймовірно";

"Вдала знахідка. Сподіваюся, ти збережеш його і змусиш працювати. Я б із задоволенням узяв його у свій";

"Я купив будинок, побудований 1881 року. Підняв килим і виявив паркетну підлогу у двох кімнатах. На ній усе ще зберігся оригінальний бджолиний віск".

Особливий інтерес викликав сам предмет. AGA вважається культовим елементом британських кухонь XX століття. Це не просто плита, а масивна чавунна конструкція, яка може слугувати і обігрівачем, і засобом для приготування їжі. Залежно від стану подібні екземпляри можуть коштувати значні гроші.

Пара зізнається, що досі не вирішила, що робитиме зі знахідкою.

"Ми і зараз приголомшені", — написали вони в коментарях.

