Пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку (відео)

Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшло в стінах будинку заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.

Подружня пара під час ремонту свого будинку зробила несподіване відкриття. Про знахідку пара розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Розбираючи дерев'яні балки під дахом, Трейсі та Рей виявили дві старовинні картини, приховані під тканиною в нішах стіни. Відео моменту знахідки вони опублікували в TikTok, де кадри швидко стали вірусними.

На записі видно, як Трейсі обережно дістає першу роботу, викликаючи подив у подруги.

"Ух ти, виглядає дорого", — сказала та.

Пізніше подружжя знайшло ще одну картину.

"Ось переможець, це Ван Гог", — сміючись, прокоментувала знахідку Трейсі й додала: "Цікаво, хто відкриє Моне?". Хоча на полотнах і не виявилося підписів відомих художників, глядачів вразила одна з картин із зображенням лісової сцени.

Підписники почали активно обговорювати знахідку. Дехто запевняє, що одна з робіт може належати американському художнику Філліпу Кантреллу і коштувати кілька сотень доларів. Інші стверджують, що друга картина нагадує роботи французького майстра Антуана Бланшара, чиї полотна на аукціонах оцінюються від 2000 до 6000 доларів (від 82 тисяч до 247 тисяч гривень), а подекуди сягають і 10 000 (412 тисяч гривень).

Хоча на полотнах і не виявилося підписів відомих художників, глядачів вразила одна з картин із зображенням лісової сцени Фото: TikTok

Однак не всі впевнені в автентичності знахідки. На думку деяких коментаторів, картини можуть бути звичайними декоративними копіями, які були популярними в 1960-1980-х роках і продавалися в магазинах.

Саме подружжя поки не знає, чи справді їм вдалося "зірвати джекпот". Вони пообіцяли показати детальніші знімки і дізнатися думку експертів про історичну та художню цінність своїх знахідок.

