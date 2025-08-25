Чоловік купив шикарний диван на розпродажі, а потім дізнався його справжню цінність (фото)

Житель США купив у комісіонці оксамитовий диван за 350 доларів (14 500 гривень) і несподівано з'ясував, що це культовий диван Татліна, чия ринкова вартість сягає кількох тисяч доларів.

Знахідкою чоловік поділився на популярному форумі Reddit під ніком u/normal_end_891. Його пост, супроводжуваний фотографією сірого спірального дивана, стрімко набрав популярність.

Рідкісні меблі, які мешканець США чоловік випадково знайшов, — це Tatlin Sofa, створені в 1980-х роках італійськими дизайнерами Маріо Кананці та Роберто Семпріні. Диван був названий на честь "Вежі Татліна". Вироблявся він італійським меблевим домом Edra, але давно знятий з виробництва і вважається іконою авангардного постмодерністського дизайну.

Диван Татліна відомий своєю незвичайною формою, а точніше спіральним сидінням без спинки, створеним скоріше як артоб'єкт, ніж практичний предмет меблів. Сьогодні такі екземпляри зустрічаються вкрай рідко, а на аукціонах і в дизайнерських салонах ціна може доходити до кількох тисяч доларів.

Диван Tatlin Sofa, створений у 1980-х роках італійськими дизайнерами Маріо Кананці та Роберто Семпріні Фото: Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі назвали покупця "щасливчиком" і порадили йому не продавати знахідку, а відреставрувати її у професіоналів.

"Я не часто заздрю, але сьогодні саме той день";

"Це меблі для багатих будинків і готелів. У звичайній квартирі їм, можливо, не місце, але їхній дизайн приголомшливий";

"Я бачив такі у вестибюлях готелів, поруч із ліфтами, де можна посидіти й почекати ліфт. Це такі акуратні круглі стільці-лавки".

Сам покупець зізнався, що поки не планує перепродавати диван.

"Думаю, варто притримати його в себе на деякий час", — зазначив він.

