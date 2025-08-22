Через 30 років: чоловік купив на барахолці камеру і допоміг жінці "возз'єднатися з минулим"

Чоловік випадково знайшов старе сімейне відео і через десятиліття повернув його справжній власниці. Пізніше з'ясувалося, що зйомка велася під час поїздки до Кенії в 1991 році.

Related video

Історія 31-річного Курта з Абертіллері (Уельс) почалася зі звичайної покупки на розпродажі та завершилася зворушливим возз'єднанням жінки з її минулим. Чоловік розповів про свою знахідку в Instagram.

Чоловік придбав ретро-відеокамеру всього за 10 фунтів стерлінгів (554 гривні) на так званому "розпродажі з багажника автомобіля" в Коубріджі. Він зізнається, що спочатку навіть не встиг уважно розглянути покупку. Лише через два дні він вирішив перевірити її й несподівано знайшов усередині три касети, одна з яких була підписана. Цікавість перемогла, і Курт вставив одну з них у камеру.

На екрані ожили сцени з минулого — яскраві кадри сонячної відпустки з усмішками, засмагою та атмосферою радості. Чоловік зазначив, що відео, імовірно, було знято в 90-х роках, і воно одразу викликало в ньому ностальгію за "простішими часами", коли родинні свята та шкільні вистави знімалися на такі камери.

Розуміючи цінність таких спогадів, Курт вирішив відшукати тих, хто зображений на плівці. Він розмістив пост у Facebook-групі жителів Коубріджа. Уже до вечора йому написала жінка, яка впізнала на відео свою подругу на ім'я Лі.

Пізніше з'ясувалося, що зйомка велася під час поїздки до Кенії в 1991 році. Лі випадково залишила касету всередині камери, коли передавала її в благодійний магазин. Зустріч із Куртом стала для неї справжнім сюрпризом: вона знову отримала дорогі серцю спогади, про які думала, що вони втрачені назавжди.

"Це було дуже приємно і правильно. Вона виявилася чудовою жінкою, а її емоції неможливо забути. Для неї це стало справжнім подарунком долі", — розповів Курт.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка подумала, що змахує павутину, а знайшла діамант за 27 000 доларів. Мішеррі Фокс зі США три тижні шукала камінь для своєї обручки.

Також стало відомо, що в старому будинку знайшли "капсулу часу", заховану майже 100 років тому. Усередині виявилися дитячі малюнки, фантики від цукерок, браслет дружби й сторінки з книги казок.