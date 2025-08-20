У старому будинку знайшли "капсулу часу", заховану майже 100 років тому: що в ній було

Під час ремонту 125-річного вікторіанського будинку в Пенсільванії (США) пара виявила приховану "капсулу часу", заховану майже сто років тому. Усередині виявилися дитячі малюнки, фантики від цукерок, браслет дружби і сторінки з книги казок.

30-річний Нік Алькарас і його партнерка купили будинок 1900 року побудови майже випадково. Вони зробили пропозицію за низькою ціною "заради жарту", і вона була прийнята. Незвичайною історією чоловік поділився в одному з відео в TikTok.

Будинок довго пустував, а нові власники вирішили вдихнути в нього життя і почати масштабну реконструкцію.

Справжньою сенсацією став момент, коли під сходовим стовпом вони знайшли клаптик паперу, а потім цілу схованку з артефактами. Серед них були обгортки від цукерок, дитячі малюнки, порвані сторінки з книги казок і браслет дружби. На одному з листків стояла дата 1925 року. Завдяки дослідженням Алькарас дізнався, що в будинку тоді жили три дівчинки — Люсі, Меггі та Елеонора Едель, і саме вони, ймовірно, створили "капсулу часу".

Крім цього в будинку знайшли весільні фотографії, листівки до Дня святого Валентина 1950-х років, старі газети, садові інструменти XIX століття і навіть великий м'ясницький тесак, залишений на балках у підвалі.

"Ми хочемо вбудувати всі ці речі в інтер'єр, щоб вшанувати пам'ять колишніх господарів", — розповів Алькарас.

Історія будинку викликала великий інтерес у соцмережах. Відео зі знахідками, опубліковане в TikTok, зібрало понад 2,2 мільйона переглядів, а підписники назвали будинок "найатмосфернішим проєктом року". В Instagram Алькарас ділиться фото моторошнуватого, але заворожуючого інтер'єру, який поступово набуває нового вигляду.

За словами власників, роботи попереду ще багато, адже будинок потребує заміни старої електропроводки, газових ліній та оновлення сантехніки. Найскладнішим став другий поверх. Підлога в одному з кутів повільно провалювалася, і довелося перебудовувати всю конструкцію.

Незважаючи на труднощі, Алькарас упевнений, що їхні зусилля того варті.

"Щодня ми знімаємо нові шари і бачимо справжню красу будинку. Іноді я шепочу його стінам: "Дякую, ви прекрасні" або що тепер вони в надійних руках", — додав американець.

