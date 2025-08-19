Власник знаменитого будинку посеред траси покинув житло: що стало причиною (відео)

У китайській провінції Цзяньсі один із найвідоміших будинків-цвяхів, прозваний "Око Цзіньсі", виявився покинутим. Власник не витримав постійного шуму від машин, що проїжджають повз його житло цілодобово.

Через відсутність будь-якої звукоізоляції будівля стала практично непридатною для проживання з початком руху транспорту. Про це пише Oddity Central.

У квітні "Око Цзіньсі" потрапило в заголовки новин у Китаї, коли навколо нього відкрилося шосе. Як і інші власники будинків-цвяхів, Хуан Пін (псевдонім) відмовився від пропозиції регіонального уряду викупити його власність і вирішив не змінювати свого рішення, навіть коли всі інші мешканці району з'їхали. У якийсь момент чоловік отримав досить велику компенсацію в розмірі близько 223 000 доларів США (приблизно 9,2 млн гривень), але не погодився на умову про виплату двома частинами. Він згодом пошкодував про своє рішення, оскільки уряд вирішив просто побудувати дорогу навколо його власності, перетворивши її на ізольований будинок-цвях.

Через відсутність будь-якої звукоізоляції будівля стала практично непридатною для проживання з початком руху транспорту у квітні. Хуан і його сім'я трималися як могли, але постійний шум і трепет від великих вантажівок, що проїжджають повз, врешті-решт змусили їх з'їхати. Неясно, коли вони переїхали, але люди почали помічати розбиті вікна будинку і заросли бур'янами навколо житла минулого місяця.

Власник "Ока Цзіньсі", з яким зв'язалися місцеві ЗМІ, підтвердив, що він і його сім'я залишили будинок через постійний шум від транспорту і страх. Вони вважали за краще орендувати житло в сусідньому місті й не могли сказати, що буде з їхньою старою нерухомістю. Навіть якщо будинок-цвях знесуть, Хуан отримає лише частину спочатку запропонованої йому компенсації.

Користувачі соцмереж здивувалися рішенню чоловіка і його сім'ї не продавати будинок.

"Треба мати сильне серце, щоб витримати глузування жителів села", "Чесно кажучи, якби країна не будувала доріг, щоб поліпшити життя людей, за скільки можна було б продати будинок у цій пустельній гірській місцевості? Чи купить його хто-небудь?" — писали вони.

